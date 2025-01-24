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高雄7輛「行動老人文康車」全市巡迴 偏鄉長輩怨頻率低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市目前有7輛「行動式老人文康車」巡迴全市38個行政區，車內設備提供各區老人歌唱、欣賞影片和基本健康測量等服務，深受長輩喜歡。圖／高雄市社會局提供
高雄市目前有7輛「行動式老人文康車」巡迴全市38個行政區，車內設備提供各區老人歌唱、欣賞影片和基本健康測量等服務，深受長輩喜歡。圖／高雄市社會局提供

高雄市目前有7輛「行動式老人文康車」巡迴全市38個行政區，車內設備提供各區老人歌唱、欣賞影片和基本健康測量等服務，尤其深受資源不足的偏鄉社區歡迎，每年多達2千多個場次，但許多長輩抱怨一個月僅有一次文康車來訪，量能不足，各社區致電預約文康車，也常需要等候多時，希望社會局能增加文康車數量。

高雄市目前有7輛行動式老人文康車做戶外休閒巡迴服務，可提供長輩基本健康服務如義診、量血壓等，也能結合車內設備提供影片欣賞、歌唱棋藝、書報雜誌等，還可以舉辦社區課程或展演，由當地社區發展協會、社福團體、老人文康中心向各區負責單位申請，文康車服務時間為每周一至周五，上午和下午各一場次。

每輛文康車購置和改裝經費約250萬元，目前文康車針對未提供定期老人服務場所、新設社區關懷據點和偏鄉地區能提供「定點服務」，也能由全市老人(身障)福利機構申請「單場服務」，局處、公所也能在特殊節慶時申請；市議員黃文志表示，文康車巡迴服務每年平均約2000多場次，7輛車巡迴38個行政區，量能不足。

目前38個行政區分為7區，每區各有一輛文康車，其中負責東區（旗山、美濃、內門、杉林、甲仙、那瑪夏、旗山、美濃、茂林、桃源、六龜、燕巢）、北區A（岡山、永安、湖內、梓官、彌陀、茄萣）老人文康車服務的郭吳麗珠慈善事業基金會表示，轄區包山包海，3輛文康車負責100多個社區巡迴服務，每天上下午場幾乎全已排滿，原則上每個申請單位1至2個月均會服務一次，但難以提供臨時性服務。

陳姓長輩說，平時文康車有社會局隨車人員和志工會播放音樂，帶著社區做早晨健康律動，搭配彈力帶、握力球做拉筋健身，大家還能一展歌喉、點播唱歌，車上也有象棋、跳棋、積木，能讓長輩帶著孫子一起同樂，車上還有吃食、咖啡等，每次看到車輛來到社區都很開心，希望能提高頻率。

高市社會局表示，目前文康車定點服務約有200處，申請單場服務分為原服務單位與新申請單位，前者會在3至6個月前即約定時間，每年約新增10處申請單位，目前大旗山區和大岡山區的文康車行程較滿，因此各2輛文康車巡迴，時段重疊由服務人員協調，強調「服務量能尚足以提供長者服務」，未來將視區域服務據點成長情形，調整或增購車輛。

高雄市目前有7輛「行動式老人文康車」巡迴全市38個行政區，車內設備提供各區老人歌唱、欣賞影片和基本健康測量等服務，深受長輩喜歡。圖／高雄市社會局提供
高雄市目前有7輛「行動式老人文康車」巡迴全市38個行政區，車內設備提供各區老人歌唱、欣賞影片和基本健康測量等服務，深受長輩喜歡。圖／高雄市社會局提供
高雄市目前有7輛「行動式老人文康車」巡迴全市38個行政區，車內設備提供各區老人歌唱、欣賞影片和基本健康測量等服務，深受長輩喜歡。圖／高雄市社會局提供
高雄市目前有7輛「行動式老人文康車」巡迴全市38個行政區，車內設備提供各區老人歌唱、欣賞影片和基本健康測量等服務，深受長輩喜歡。圖／高雄市社會局提供

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