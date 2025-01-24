金門長青會手作300個年糕迎新春 捐贈社福團體傳遞溫暖
農曆春節將至，金門縣長青會日前邀請志工們，一同製作應景的年糕，這群婆婆媽媽以傳統工法製作出近300個香甜Q彈的年糕，除了分送給會員、志工外，還捐贈給社福團體，傳遞愛與溫暖。
在華人社會中，年糕是過年期間不可或缺的經典美食，也是家家戶戶祭拜的供品，象徵著「年年高升」，同時取其諧音「年高」，寓意長壽與平安。在金門，年糕更是一道代代相傳的重要年節食品，其製作過程也承載著深厚的文化意涵。
金門縣長青會理事長許淑慧表示，每年春節前夕，長青會邀請志工夥伴們一起動手製作年糕，今年的活動中，志工們從洗糯米、浸泡到磨米漿、蒸煮，全程不假他人之手，志工們各展身手，展現出高超的料理技藝。
榮譽理事長李永金透露，為保留年糕的古早味，製作過程完全不添加防腐劑與香料，僅以砂糖與糯米製成，香甜濃郁且不失健康。此外，縣府去年補助購置了專業揉麵機器，讓製作過程更輕鬆，只是志工大多是女性，大家對機器比較不熟悉，只能靠他協助操作。
在活動現場，志工們分工合作、手腳俐落，經過半天忙碌，共製作出近300個香甜軟糯的年糕。這些年糕將分送給長青會的會員、志工以及周邊參與活動的長者們，鼓勵他們多走出戶外，參與社區活動。此外，部分年糕也捐贈給康復之友協會和晨心園等社福團體，將愛與溫暖分享給更多人。
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