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高雄旗津美濃旗山等9處 周邊開放576格臨時停車

中央社／ 高雄24日電

因應春節出遊車潮，高雄市交通局在旗津、美濃、六龜、旗山老街、寶來溫泉等9處熱門景點周邊，規劃20處臨時停車空間，共有576格車格，供民眾免費停放。

交通局表示，春節期間各景點預計湧現大量出遊車潮，包括鼓山區南壽山、旗津區風車公園、旗山區旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村及東門、福安、竹子門周邊、六龜區市區、寶來溫泉及新威地區、內門區南海紫竹寺等熱門景點周邊共20處所，做為臨時停車空間，現場景點周邊也有指引牌面導引。

交通局說明，春節期間開放高市9處景點周邊10所學校、5處農田水利署工作站、4處交通局機關轄管場所及1處民間企業場所作為臨時停車場，供民眾免費入場停放。各臨時停車空間場所開放時間略有不同，請民眾依現場告示牌面注意開放時間，及於每日規定關閉時間前離場。

交通局在春節期間將加強稽查高雄市民營停車場收費情形，停車場業者於申請停車場登記證時提出最高收費費率，並報交通局備查，業者可於最高收費費率範圍內依據市場機制進行停車收費，但需在入口明顯處公告現行費率及期間。

為確保民眾消費權益，如有收費逾備查費率者，將依停車場法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。交通局呼籲民眾，可以多使用大眾運輸前往各景點，透過下載「高雄iBus+」等APP了解公車路線動態及乘車規劃，方便行程安排。

停車場 春節 景點

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