高雄櫻花季 到2月初續盛開 露營區作停車場提高補助

高雄櫻花季本月11日登場，標榜7種櫻花盛開，高市原住民事務委員會為了迎賓，租5家露營區當臨時停車場，每格位補助200元，但初期花開不到3成，來客稀落，傳出業者要求提高補助，彌補營收，但原民會解釋，提高的經費是用於廁所清潔及交通管制。

桃源區櫻花季往年停車一位難求，導致交通壅塞，市府今年和桃源區公所、寶山協會研議後，租下假日市集周邊露營區作停車場，增加近220個車位因應，但活動初期櫻花竟開不到3成，遊客數不如預期，傳業者不滿收入銳減，要求每格車位補助提高至300元。

原民會說明，因業者提出草地消耗、露營區暫停營業損失、廁所清潔及交管人力等細項，因此每格位補助費提高到300元。有業者認為，對收入不無小補。

桃源區在地民眾表示，今年受氣候影響，櫻花比去年晚10多天開花。農業部農業試驗所花卉試驗分所助理研究員褚哲維說，今年雖有幾波寒流，但櫻花須夠低溫才會開花；若雨水充足，會更盛開。

桃源區公所表示，目前桃源區櫻花公園一帶，約開花8成，多是粉紅色的吉野櫻，相當漂亮，預計到2月初，都能看到嬌豔的花海。