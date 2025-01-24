聽新聞
0:00 / 0:00

高雄櫻花季 到2月初續盛開 露營區作停車場提高補助

聯合報／ 記者石秀華宋原彰王勇超／高雄報導
桃源寶山二集團櫻花公園種河津櫻、山櫻、八重櫻、吉野櫻、粉紅佳人、木蘭緋櫻及富士櫻等7品種，超過2000多棵。圖／高雄市原民會提供
桃源寶山二集團櫻花公園種河津櫻、山櫻、八重櫻、吉野櫻、粉紅佳人、木蘭緋櫻及富士櫻等7品種，超過2000多棵。圖／高雄市原民會提供

高雄櫻花季本月11日登場，標榜7種櫻花盛開，高市原住民事務委員會為了迎賓，租5家露營區當臨時停車場，每格位補助200元，但初期花開不到3成，來客稀落，傳出業者要求提高補助，彌補營收，但原民會解釋，提高的經費是用於廁所清潔及交通管制。

桃源區櫻花季往年停車一位難求，導致交通壅塞，市府今年和桃源區公所、寶山協會研議後，租下假日市集周邊露營區作停車場，增加近220個車位因應，但活動初期櫻花竟開不到3成，遊客數不如預期，傳業者不滿收入銳減，要求每格車位補助提高至300元。

原民會說明，因業者提出草地消耗、露營區暫停營業損失、廁所清潔及交管人力等細項，因此每格位補助費提高到300元。有業者認為，對收入不無小補。

桃源區在地民眾表示，今年受氣候影響，櫻花比去年晚10多天開花。農業部農業試驗所花卉試驗分所助理研究員褚哲維說，今年雖有幾波寒流，但櫻花須夠低溫才會開花；若雨水充足，會更盛開。

桃源區公所表示，目前桃源區櫻花公園一帶，約開花8成，多是粉紅色的吉野櫻，相當漂亮，預計到2月初，都能看到嬌豔的花海。

桃源 櫻花季 露營區

延伸閱讀

富士櫻粉嫩亮相 新北汐止長青里長伯家有日式風

挺高雄救預算街頭宣講 林岱樺前進市場獲熱烈回應

春節走訪高雄烏山頂泥火山 送手工童玩竹蜻蜓

200株櫻花陸續見客 新北汐止文化櫻花季1/24登場

相關新聞

高雄櫻花季 到2月初續盛開 露營區作停車場提高補助

高雄櫻花季本月11日登場，標榜7種櫻花盛開，高市原住民事務委員會為了迎賓，租5家露營區當臨時停車場，每格位補助200元，...

小紅包有驚喜 屏東縣府1元小紅包茄芷袋「好運袋著走」

春節將至，各縣市政府推出各種不同的1元紅包，屏東縣政府今年1元紅包別出心裁，打開來有驚喜，原來是結合台灣在地茄芷袋造型，...

影／吉伊卡哇充氣測試吸引民眾搶拍 周六正式亮相

高雄今年冬天在愛河灣再度迎來重量級嘉賓！「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」特別邀請來自日...

「這塊土地上不只有我們」 排灣藝術家父女屏東開展秀南排灣生命力

屏東縣政府與排灣族藝術家華姓父女3人，共同策劃「這塊土地上不只有我們」聯合展覽，藉刀具、繪畫、陶器等工藝，展現豐沛南排灣...

春節將屆 福建更保與地檢署到金門監獄送上溫暖與關懷

農曆春節將屆，福建更生保護會為貫徹法務部柔性司法理念，展開了一系列關懷活動，由福建高等檢察署金門檢察長暨該會董事長毛有增...

金門後浦街頭洋溢年味 150位「小小財神」拜年迎春

農曆春節將屆，金門寶貝園地幼兒園今日舉辦一場充滿年味的「小小財神迎新春」遊街拜年活動，由幼兒園的老師帶領著150位裝扮成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。