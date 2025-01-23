影／吉伊卡哇充氣測試吸引民眾搶拍 周六正式亮相

高雄今年冬天在愛河灣再度迎來重量級嘉賓！「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」特別邀請來自日本的人氣角色「吉伊卡哇（Chiikawa）」，從1月25日至2月16日登場，陪伴市民和旅客共度歡樂春節，晚上特地進行巨型充氣玩偶充氣測試，可愛的吉伊卡哇玩偶從躺平到充氣完成，吸引許多玩偶迷到場搶先一睹為快，還有人帶著心愛玩偶與偶像互動拍照，主辦單位表示後天活動開市後除了還有豐富的遊樂設施與美食市集，還有許多拍不完的網美場景，這將是高雄冬季最吸睛的活動，歡迎大家來高雄歡度春節假期。

高雄今年燈會主角換成日本爆紅的「吉伊卡哇」接棒，同樣有大型充氣裝置藝術，坐落在愛河灣，去年兩隻黃色小鴨呆萌又可愛，吸引900萬人次朝聖，創下140億觀光產值，今年2025年燈會主角將由在日本爆紅的吉伊卡哇現身愛河灣，也吸引網友暴動，高雄今年推出「吉伊卡哇」小提燈，一般人想拿要等到2月份在特地的地點發放，排隊才能領到，高雄市兒童寒假前都能免費領到一盞吉伊卡哇提燈。吉伊卡哇25日即將降臨愛河灣，周邊冬日遊樂園相關設備進駐，但正式開放必須等到25日，大家好奇的吉伊卡哇會以什麼樣的樣貌登場？市府賣關子，只說水上、陸上通通有，充氣氣球尺寸將達20米。 2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園特別邀請來自日本的人氣角色「吉伊卡哇」，從1月25日至2月16日登場，今天晚間特地進行巨型充氣玩偶充氣測試，可愛的吉伊卡哇玩偶從躺平到充氣完成，吸引許多玩偶迷到場搶先一睹為快。記者劉學聖／攝影 2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園特別邀請來自日本的人氣角色「吉伊卡哇」，從1月25日至2月16日登場，今天晚間特地進行巨型充氣玩偶充氣測試，可愛的吉伊卡哇玩偶從躺平到充氣完成，吸引許多玩偶迷到場搶先一睹為快。記者劉學聖／攝影 2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園特別邀請來自日本的人氣角色「吉伊卡哇」，從1月25日至2月16日登場，今天晚間特地進行巨型充氣玩偶充氣測試，可愛的吉伊卡哇玩偶從躺平到充氣完成，吸引許多玩偶迷到場搶先一睹為快。記者劉學聖／攝影 2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園特別邀請來自日本的人氣角色「吉伊卡哇」，從1月25日至2月16日登場，今天晚間特地進行巨型充氣玩偶充氣測試，可愛的吉伊卡哇玩偶從躺平到充氣完成，吸引許多玩偶迷到場搶先一睹為快。記者劉學聖／攝影 2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園特別邀請來自日本的人氣角色「吉伊卡哇」，從1月25日至2月16日登場，今天晚間特地進行巨型充氣玩偶充氣測試，可愛的吉伊卡哇玩偶從躺平到充氣完成，吸引許多玩偶迷到場搶先一睹為快。記者劉學聖／攝影 2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園特別邀請來自日本的人氣角色「吉伊卡哇」，從1月25日至2月16日登場，今天晚間特地進行巨型充氣玩偶充氣測試，可愛的吉伊卡哇玩偶從躺平到充氣完成，吸引許多玩偶迷到場搶先一睹為快。記者劉學聖／攝影 2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園特別邀請來自日本的人氣角色「吉伊卡哇」，從1月25日至2月16日登場，今天晚間特地進行巨型充氣玩偶充氣測試，可愛的吉伊卡哇玩偶從躺平到充氣完成，吸引許多玩偶迷到場搶先一睹為快。記者劉學聖／攝影