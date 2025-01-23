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春節將屆 福建更保與地檢署到金門監獄送上溫暖與關懷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
福建更生保護會董事長毛有增（左四）與福建金門地方檢察署檢察長王柏敦一同率領工作人員，親自前往金門監獄，為受刑人送上溫暖與關懷。圖／福建更生保護會提供
福建更生保護會董事長毛有增（左四）與福建金門地方檢察署檢察長王柏敦一同率領工作人員，親自前往金門監獄，為受刑人送上溫暖與關懷。圖／福建更生保護會提供

農曆春節將屆，福建更生保護會為貫徹法務部柔性司法理念，展開了一系列關懷活動，由福建高等檢察署金門檢察長暨該會董事長毛有增與福建金門地方檢察署檢察長王柏敦一同率領工作人員，走訪社區內經濟困難的更生人家庭，並親自前往金門監獄，為受刑人送上溫暖與關懷。

毛有增一行昨來到金門監獄，受到典獄長郭慶康的熱烈歡迎，該會也贈送受刑人春節水果和萬用賀卡，並協助他們與親屬保持聯繫，提供電話卡、麵包餐盒及飲料等，支持他們進行電話或面對面的懇親。毛有增表示，希望通過這些舉措為受刑人及其家庭送上溫暖，並傳遞司法保護的愛心。

毛有增還特地來到「室內配線丙級技術士技職訓練班」訓練場地，親自鼓勵正在準備考試的學員們，為他們加油打氣。他強調，希望這些技術訓練能幫助學員們在出獄後迅速找到工作，改善家庭經濟狀況，並為他們的未來鋪設穩健的道路。

除了監獄的關懷活動，毛有增一行還走訪了社區內經濟困難、老年獨居或健康狀況不佳的更生人家庭，了解他們的需求並送上生活上的幫助，計劃於開學前，資助貧困家庭中的學童學雜費及參考書籍，幫助他們更好地迎接新的一年，為家庭帶來希望與溫暖。

此外，自民國98年9月實施「易服社會勞動制度」以來，該項制度已推行15年，金門地檢署與公私部門合作，遴選了9家執行機構，王柏敦今天也視察了金門第九岸巡隊，他特別關心社會勞動人在該機構的工作情況。在第九岸巡隊長吳孟哲的陪同下，王親自查看了正在協助機構進行樓梯粉刷油漆的社勞人，並與他們進行了交流。王柏敦肯定社勞人對機構環境維護的貢獻，並勉勵他們繼續保持努力，並提醒他們注意勞作安全，盡早完成勞動時數後可恢復正常生活。

第九岸巡隊基地佔地約3萬6千多平方公尺，長期人力短缺，對環境的整理與維護常常力不從心，自民國110年起，社會勞動人的投入有效解決了勞動力不足的問題，改善了隊內外環境，辦公大樓的前庭、後院長期被落葉覆蓋的情況得到了徹底清理；溝渠長期泥沙淤積，也在社勞人的幫助下恢復了排水功能。辦公廳舍的牆壁和樓梯經過社勞人協助除壁癌並進行粉刷，機構的整體環境有了顯著提升，並節省了不少經費。

農曆春節將屆，福建更生保護會董事長毛有增（右二）與福建金門地方檢察署檢察長王柏敦（左一）一同率領工作人員，走訪社區內經濟困難的更生人家庭，送上溫暖與關懷。圖／福建更生保護會提供
農曆春節將屆，福建更生保護會董事長毛有增（右二）與福建金門地方檢察署檢察長王柏敦（左一）一同率領工作人員，走訪社區內經濟困難的更生人家庭，送上溫暖與關懷。圖／福建更生保護會提供
金門地檢署檢察長王柏敦今天視察了金門第九岸巡隊，關心社會勞動人在該機構的工作情況。圖／金門地檢署提供
金門地檢署檢察長王柏敦今天視察了金門第九岸巡隊，關心社會勞動人在該機構的工作情況。圖／金門地檢署提供

受刑人 監獄 金門

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