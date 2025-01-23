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金門後浦街頭洋溢年味 150位「小小財神」拜年迎春

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門寶貝園地幼兒園今日舉辦了一場充滿年味的「小小財神迎新春」遊街拜年活動，並在總兵署前快閃大跳可愛的元寶舞。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今日舉辦了一場充滿年味的「小小財神迎新春」遊街拜年活動，並在總兵署前快閃大跳可愛的元寶舞。記者蔡家蓁／攝影

農曆春節將屆，金門寶貝園地幼兒園今日舉辦一場充滿年味的「小小財神迎新春」遊街拜年活動，由幼兒園的老師帶領著150位裝扮成「小小財神爺」與「福娃」遊行隊伍，浩浩蕩蕩行經金城后浦小鎮主要街道，為商家和民眾送上新年祝福，吸引了許多路人駐足欣賞，場面溫馨熱鬧。

今天上午這群可愛的孩子從幼兒園出發，在老師帶領下沿著中興街、莒光路、模範街一路遊行，向民眾與店家拜年，他們高喊「新年快樂、恭喜發財」，伴隨著喜慶的年節音樂聲，讓街道瞬間充滿濃濃的年味，沿途的商店街老闆、前來傳統市場採購的民眾，紛紛被孩子們可愛的模樣吸引，笑容滿面地接下紅包與祝福，提前感受到新年的歡樂氛圍。

除了遊街拜年，孩子們還在總兵署前進行快閃元寶舞、舞龍舞獅等表演，這些由幼兒組成的小型表演隊伍，儘管稚氣未脫，卻帶來了滿滿的喜悅與活力，讓家長和觀光客看得津津有味，許多家長更是請假來陪著小孩遊行，邊欣賞、邊用相機記錄孩子們的可愛模樣，笑聲此起彼落，現場氣氛熱鬧滾滾。

寶貝園地執行長陳揚妝也扮成大財神，跟著幼兒一起遊行拜年，並向路人分發紅包和糖果。陳揚表示，這項活動已有15年歷史，從最初的簡單遊行，發展成為如今的規模，參加人數逐年增加。今年約有150位孩子參與，活動籌備長達一個月，孩子們透過唱歌、跳舞和打鼓的練習，學習到團隊合作的精神，也感受年節文化的傳統魅力。

金門寶貝園地幼兒園今天舉辦「小小財神迎新春」遊街拜年活動，老師與小朋友一起在總兵署前合影。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天舉辦「小小財神迎新春」遊街拜年活動，老師與小朋友一起在總兵署前合影。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，「小小財神爺」的小朋友在金城后浦小鎮街頭遊行，超可愛。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，「小小財神爺」的小朋友在金城后浦小鎮街頭遊行，超可愛。記者蔡家蓁／攝影
寶貝園地執行長陳揚妝也扮成大財神，跟著幼兒一起遊行拜年，並向路人分發紅包和糖果。記者蔡家蓁／攝影
寶貝園地執行長陳揚妝也扮成大財神，跟著幼兒一起遊行拜年，並向路人分發紅包和糖果。記者蔡家蓁／攝影

幼兒園 拜年 金門

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