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春節走訪高雄烏山頂泥火山 送手工童玩竹蜻蜓

中央社／ 高雄23日電

高市農業局在烏山頂泥火山設竹圍籬，將當地生態融入地景，並與在地老師傅合作手工製作童玩「竹蜻蜓」，傳承傳統竹藝。春節除夕至初五每天限量100個，供國中以下小朋友領取。

高市農業局今天表示，高雄市莿竹遍布山林，馬卡道族稱莿竹為Takau，就是高雄古地名「打狗」的由來。莿竹也是台灣南部早期主要的經濟作物與造林樹種之一，大量製成竹簍與鷹架。

不過，隨著時代變遷，竹製品被塑膠或鋼鐵取代，加上竹材採收不易且成本高，逐漸失去市場競爭力，目前僅存少量農業使用需求，許多莿竹林也成為荒廢無人經營的林地。

農業局去年選定市有土地，進行竹林的林相更新伐採與竹材再利用的示範計畫，並在烏山頂泥火山地景自然保留區設置竹圍籬，將當地生態與地景特徵融入設計，也展示竹材廣泛應用可能性。

此外，農業局也與燕巢在地老師傅合作，將竹材以純手工製成童玩「竹蜻蜓」，除了喚醒民眾記憶中的童年樂趣，也象徵傳統竹藝的堅持傳承。

農業局今天新聞稿表示，春節除夕至初五的1月28日至2月2日期間，將於烏山頂泥火山地景自然保留區發放童玩「竹蜻蜓」，開放國中以下小朋友領取，每天限量100個，發完為止。

高雄農業局代理局長梁銘憲表示，春節期間歡迎民眾到烏山頂泥火山地景自然保留區走走，感受大高雄獨特的惡地形地景、生態與人文之美。

春節 泥火山

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