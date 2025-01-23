高市議會臨時會閉幕 勉市府優化資源配置

高市議會完成民國114年度地方總預算案審查，為期18天的第6、7次臨時會今天閉幕，歲入及歲出預算各刪減新台幣1億8504萬7000元，勉未來市府優化資源配置。

高雄市議會第6、7次臨時會今天閉幕，市長陳其邁也出席致意。議長康裕成感謝議會與市府團隊密切合作，充分討論、嚴謹審查，確保資源能夠有效運用。

康裕成表示，感謝全體議員共同努力，歲入及歲出預算各刪減1億8504萬7000元，期勉未來市府優化資源配置。

康裕成並指出，市府在當前資源有限的情況下，應珍惜每一筆經議會通過的預算，優先推動市民最急迫需求的建設，這是市府未來的首要任務。她也期盼市府繼續為高雄創造最大城市價值，不辜負市民期待。

康裕成還說，每名議員都非常仔細審議每一筆預算，溝通過程或有不愉快，但結果都是圓滿的；她要再次提醒市府團隊，未來對於預算一定要有充分準備，對議員要有充分溝通，才能正式進入預算審議。

高雄市議會昨天審議完成114年度地方總預算案，由康裕成敲槌審定歲入預算為1884億5155萬4000元，公債及賒借收入100億5000萬元，歲出預算為1936億5155萬4000元，債務還本48億5000萬元。

歷經高雄市議會第4屆第4次定期大會及第6次、第7次臨時會審議，議會審定114年度地方總預算案，歲入及歲出預算各刪減1億8504萬7000元。第7次臨時會今天閉幕，結束共18天會期。