年終大掃除 高市環保局加強清運大型家具至27日

迎春節年終掃除，高市環保局即起至27日加強大型家具清運，26日逢週日未收垃圾，小年夜27日白天加強清運、夜間正常；除夕28日上午10時加強垃圾清運至下午5時，夜間停運垃圾。

高雄市政府環保局今天中午指出，迎接民國114年春節9天連假到來，配合國人歲末「除舊布新」年終大掃除習慣，避免家中堆積垃圾，環保局訂定春節垃圾清運計畫，讓市民安心過好年。

環保局表示，即日起至1月27日加強大型家具清運，26日適逢週日停止垃圾清運，27日小年夜白天加強垃圾清運、夜間正常清運；28日除夕上午10時加強垃圾清運至下午5時，夜間停止垃圾清運，讓辛勞一整年清潔隊員回家吃年夜飯。

1月29日至31日大年初一至初三停止垃圾清運，2月1日初四白天加強垃圾清運、夜間正常清運，2月2日初五適逢週日停止垃圾清運，2月3日初六恢復正常清運。

環保局呼籲，應將鋰電池及行動電源交付資收車或超商，高壓瓶罐（如瓦斯罐等）排空後交付資收車，粉狀物（如奶粉）加水後廚餘回收，香灰金紙澆水裝袋丟垃圾車，瓦斯桶滅火器交付原購買店家回收，以確保民眾及清潔隊員安全。

若有大型家具清運需求，則可電洽當地清潔隊預約清運時間，請勿隨意丟棄，相關垃圾清運疑義，也可電洽清潔隊協助，共同維護高雄美好市容環境。