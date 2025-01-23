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屏東新埤休閒公園 大武山下1.2公頃花海過年走春趣

中央社／ 屏東縣23日電

走春熱門景點屏東新埤綜合休閒公園，每年吸引逾3000人觀賞；今年新埤鄉公所規劃1.2公頃花海，1月29日登場，將結合市集，並首度引進街頭藝人表演。

新埤鄉公所農業課長周進山開箱導覽表示，今年花海種植面積有1.2公頃，有向日葵、百日草、波斯菊，其中向日葵圍繞著風車、花期約14天，初一到初五期間最漂亮，不過到元宵節前1週都仍適宜觀賞；多層次花色百日草，以大武山作背景，生態池邊種滿波斯菊也都是亮點。

新埤鄉公所表示，花海向來是新埤鄉春節特色，新埤擁有大武山下廣闊花海，活動以「花海」為主軸，期間加入在地特產美食市集，以及首次引入精彩不間斷的街頭藝人演出，為參與民眾帶來滿足感官盛大饗宴。

新埤鄉公所指出，花海每年吸引約3000人，今年新春迎花期間為1月29日至2月2日，休閒公園交通便利，距離國道3號南州交流道僅10分鐘路程；新埤鄉長曾明輝邀民眾在春節期間遠離塵囂，來新埤賞花徜徉自然之間，體驗客家文化，享受新埤迎春慢活之旅。

新埤鄉公所提及，綜合休閒公園在屏東縣政府支持下，改善公園設施，今年夏季將提供貓頭鷹特色主題共融公園，讓更多大小朋友得以一同遊樂。

屏東 春節 景點

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