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駁二駐村年菜計畫 在地美味化為外國藝術家創作養分

中央社／ 高雄23日電

春節將至，高雄駁二藝術家駐村計畫推「產地到餐桌：年菜計畫」，帶領今年首批進駐高雄的國內外藝術家深入產地採收時令農產，嚐鮮道地美食，為創作注入在地養分。

高雄市政府文化局表示，駁二年菜計畫讓藝術家展開文史與飲食融合之旅，團隊帶著藝術家到市場採買年菜食材，安排紅豆甜粿手作教學，讓國外藝術家品味台灣飲食魅力與節慶文化，為接下來創作注入在地養分。

文化局長王文翠表示，飲食是最貼近生活的文化日常，更是許多外國朋友認識台灣的第一步；駁二今年度第一批駐村藝術家恰逢春節前抵達，特別安排4名台灣、韓國、荷蘭、法國藝術家採收美濃特產「橙蜜香番茄」，透過道地客家菜餚，認識當地農業歷史與飲食文化。

王文翠說，藝術家也至人聲鼎沸的內惟市場採買年菜，感受台灣市場過年前熱鬧氣息，期待他們將這些在地飲食體驗化為創作養分，重新詮釋高雄這片土地的變遷與故事。

駁二今天發布新聞稿表示，今年首批駐村藝術家的創作形式橫跨錄像、雕塑與檔案研究等多元類型，時常旅居海外的台灣跨界藝術家謝騆瑜，此次將研究外來魚種不斷剝奪台灣本土魚種的生存空間，並逐漸滲透饕客們味蕾，提供不同視角的生態觀點。

善長運用雕塑作品記錄旅行時光的韓國藝術家SujinMoon，計劃在高雄駐村期間採集當地花草，把天然植物纖維製作成輕薄紙張，宛如精美旅行手帳般，將旅途遇到的一花一木封存珍藏。

荷蘭藝術家Karel van Laere過去因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法來台，時隔5年終於來到高雄，延續擅長的表演及錄像創作方法，將於駁二駐村期間籌劃現場演出，呈現人類在大自然面前的渺小與脆弱。

駁二表示，來自法國的視覺藝術家Laure Catugier，將自身建築經驗融入創作計畫，試圖分析高雄這座海港城市的空間使用方式，以及居民移動模式，解讀高雄特殊空間語彙。

藝術家進駐駁二期間，將舉辦駐村成果展及主題豐富講座，每月1次的「開放工作室」，讓民眾可走進駐村空間與藝術家交流，認識他們的創作理念，拓展跨越國界的藝術觀點。

藝術家 駁二

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