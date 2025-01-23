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98歲總舖師成獨居老人 社工邀辦圍爐…重現手路菜

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
98歲丁方渭從容的清理海鮮，從刀法、調味到熬湯，每個動作都行雲流水。記者宋原彰／攝影
98歲丁方渭從容的清理海鮮，從刀法、調味到熬湯，每個動作都行雲流水。記者宋原彰／攝影

弘道老人福利基金會大寮志工站長期關懷的98歲丁姓老先生，年輕時曾是辦桌總舖師，近年歷經妻子和女兒相繼病逝，守著空蕩的餐桌，也失去下廚動力，讓硬朗的他也感到越來越孤寂。春節前夕，弘道社工特別策畫一場小圍爐，除了帶來年菜，也邀請丁翁重拾鍋鏟，親自料理2道拿手好菜。

98歲的丁方渭，是弘道大寮志工站長期關懷的獨居弱勢長輩，年少時隨軍隊來到台灣，軍旅生涯擔任伙食兵包辦三餐，退伍後擔任十餘年的飯店廚師，操辦大型宴席，然而近二十年來，歷經妻子生病，他除每日煮著三餐，更陪著妻子輾轉縣市的院治療，妻子過世後搬到高雄和女兒同住，女兒後來也因病過世。

幸好弘道大寮志工站5年來定期家訪、提供日常物資，也會幫丁方渭測量血壓等健康追蹤，讓他得以感受生活裡難得的溫暖與陪伴。家訪時，健談的他時常津津樂道提及過往為客人、家人和朋友煮滿桌豐盛飯菜的回憶，也不禁感嘆「現在沒辦法煮那些，一個人就簡單煮、簡單吃了。」

為了讓丁方渭重拾「總舖師」的風采，弘道社工在春節前夕策畫小圍爐，邀請他親自下廚。他馬上答應，還指定曾經的拿手菜「白菜火鍋」和「九層塔炒蛤蠣」，圍爐當天一早，志工與社工陪同前往菜市場採買食材，只見他從容的清理海鮮，從刀法、調味到熬湯，每個動作都行雲流水。

社工和志工也下廚加熱烹煮帶來的年菜，大家圍著餐桌熱鬧吃飯，一邊讚嘆著丁方渭的好手藝，飯後，大寮志工站的陳朝春副站長獻上福袋，內含是滿滿的生活物資，他感動的說，「謝謝你們，今年過年家裡真熱鬧喔！」這場小圍爐不僅重拾丁方渭「總舖師」的回憶，也為他帶來了久違的熱鬧與溫暖陪伴。

弘道助98丁方渭找回「總舖師」的回憶！圍爐當天一早，志工陪伴丁爺爺開心到市場購買食材。記者宋原彰／攝影
弘道助98丁方渭找回「總舖師」的回憶！圍爐當天一早，志工陪伴丁爺爺開心到市場購買食材。記者宋原彰／攝影
弘道社工與志工讚嘆著丁方渭(右二)的好手藝，爺爺臉上充滿笑容。記者宋原彰／攝影
弘道社工與志工讚嘆著丁方渭(右二)的好手藝，爺爺臉上充滿笑容。記者宋原彰／攝影

獨居老人 社工

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