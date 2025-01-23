春節到三地門、霧台鄉注意 警提醒霧台鄉實施交通管制

春節期間，屏東縣三地門鄉、霧台鄉預估出現旅遊車潮，里港警分局指出，霧台鄉公所因春節車潮實施管制，1月31日到2月2日上午9點到下午5點，台24線37.2公里到40.5公里處，依現場引導停放車輛。谷川大橋設管控站，車流超過上限，則請民眾勿再上山。

里港警分局指出，農曆春節9天連假，加強轄內國道3號九如交流道、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光景點周邊道路壅塞熱點，加強交管疏導及違停取締。

台24線通往屏東縣霧台鄉、三地門鄉，警方表示，霧台鄉公所因應春節車潮實施管制措施，1月31日至2月2日，上午9時起至下午5時，台24線37.2公里至40.5公里，依現場牌面及交通引導人員指示停放車輛與通行，每日上午9時在谷川大橋32公里+200處設管控站，若車流超過上限值，則通報三德檢查所及潮州工務段協助公告民眾車輛回轉勿上山，亦協助引導民眾自谷川回轉下山。

警方表示，三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置CMS電子看板，隨時展示資訊提醒民眾臨時停車場車位情形與山區即時路況，避免上山後因無停車位，敗興而歸。

警方提醒，要到霧台、三地門原鄉地區觀景與品嘗美食的遊客，請提早出門，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進。

里港警分局全面加強前往，霧台神山社區、山川琉璃吊橋，周遭路段景點及九如交流道匝道入口交通秩序，確保連假交通順暢。