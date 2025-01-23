守護兒少年輕力量 屏東家扶中心任蕙茹獲大武山新人賞

屏東家扶中心寄養社工任蕙茹榮獲「大武山職場新人賞」，25歲任蕙茹入職屏東家扶寄養社工兩年，服務逾600名兒少與家庭的生命故事，任蕙茹成為受虐兒少的守護者，從陪伴中汲取力量，行動詮釋助人工作真諦。

任蕙茹從小是游泳校隊，她結合自身游泳專業，為兒少舉辦「游泳成長營」。她深知水中運動對孩子情緒穩定及感覺統合重要性，透過活動，幫助孩子們學會在逆境中找到穩定與自信。寄養童小晴（化名）在成長營中勇敢嘗試她最害怕深水區，當她完成第一次潛水時，她的笑容如陽光般溫暖。

任蕙茹的首個寄養服務個案小宇（化名）是年僅8歲男童，情緒不安與焦躁，經常在學校與同學衝突，班上學生家長群起抗議。任蕙茹到學校協助老師處理，傾聽小宇的心聲，每次衝突發生時，媒合校園心理諮商資源。在與小宇對話中，任蕙茹引導小宇說出自己的故事，重新建立自信，並協助寄養家庭了解小宇內心世界，學會用更有耐心的方式接納他。

擔任社工2年，任蕙茹策畫多場寄養童活動，在寄養兒少獎助學金頒獎典禮上，她將孩子的學習歷程匯集成「學習秘笈」，以展覽形式讓與會者見證孩子的努力。當孩子們看見自己的故事被如此珍視，臉上洋溢著的笑容，成為活動中最溫暖的瞬間。任蕙如說，守護孩子的路雖然艱難，但只要每一步都踏實，就能幫助他們邁向更好的未來。

屏東家扶中心指出，任蕙茹用專業與愛心，讓每個孩子都感受被支持力量，榮獲「大武山職場新人賞」，對她過去努力肯定，更是一份期待，期待她繼續用溫暖與專業，書寫更多動人的助人故事。

首屆「大武山職場新人賞」，由立委鍾佳濱發起，鍾佳濱將連續三屆立法委員選舉補助款捐出辦理公益信託教懷愛獎學金，9年來斥資上千萬元，共有6657位屏東縣中小學畢業生獲獎，前幾屆獲獎人陸續踏入職場，鍾佳濱延續教懷博愛鼓勵精神，與台灣青年文化創生協會合作舉辦別開生面的「大武山職場新人賞」，激勵剛踏入職場的年輕人。

此獎項由義守大學校長古源光擔任評審團總召集人，並網羅屏東縣五所大專院校校長、專業公協會理事長、各界企業家及職場賢達擔任評審團召集人，選拔出36名得獎新人。