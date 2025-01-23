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9天連假…屏鵝公路初一到初三南下高峰、初四北返 屏警智慧調控

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
春節9天連假，屏東縣警局交通隊分析，預估旅遊及返鄉人車潮湧現，初估1月29日初一到31日初三是屏鵝公路南下車流高峰，初四北上車流高峰。圖／警方提供
春節9天連假，屏東縣警局交通隊分析，預估旅遊及返鄉人車潮湧現，初估1月29日初一到31日初三是屏鵝公路南下車流高峰，初四北上車流高峰。圖／警方提供

今年春節9天連假，屏東縣警局交通隊分析，預估旅遊及返鄉人車潮湧現，初估1月29日初一到31日初三是屏鵝公路南下車流高峰，初四北上車流高峰。

交通隊指出，警方針對易壅塞路段、觀光景點及活動會場周邊道路皆規畫交通疏導崗及「交通快速疏導部隊」加強疏導，確保民眾快樂出遊、順暢返家。

警方表示，屏鵝公路（台1線及台26線）是前往墾丁與台東道路，疏導大量車潮，連假期間啟動台1線、台17線及台26線智慧號誌交控系統，以長綠號誌紓解車流，當車流量超過道路容量，則啟動台1線南下或北上調撥車道，提高車流紓解效率。

警方表示，依往年春節連假車流分析，初一至初三為屏鵝公路南下車流高峰，初三下午北上車流湧現、初四北上車流達高峰，確保車流順暢，1月29、30及31日上午台1線水底寮至內獅路段南下調撥車道，1月31下午視北上車流狀況機動實施台1線楓港至枋山路段北上調撥車道。

2月1日實施台1線楓港至枋山路段及台1線水底寮至內獅路段雙點北上調撥，並規畫「交通快速疏導部隊」於各重要路段來回巡梭，迅速排除交通事故及機動疏導。

春節期間，屏東縣舉辦熱帶農業博覽會、屏東燈節及年貨大街等活動與熱門觀光景點，在活動及景點周邊重要路口均規畫專責警力，適時以手控號誌紓解車流外，同時引導行人穿越馬路，並視車流狀況機動實施交通管制。

警方提醒，墾丁大街1月29日至2月1日每日晚間18至22時「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，請用路人假期出遊依循現場員警及義交指揮，穿越馬路時也請行走行人穿越道，以確保安全。

屏東縣警局長戴台㨗呼籲，駕車前請注意自身及檢視車輛狀況，切勿疲勞駕駛及酒後駕車，並請將車輛停放於停車場，勿違規停車而影響其他用路人權益，注意沿路CMS資訊看板，掌握即時路況及替代道路資訊，以維護行車安全。

警方表示，屏鵝公路（台1線及台26線）是前往墾丁與台東道路，疏導大量車潮，連假期間啟動台1線、台17線及台26線智慧號誌交控系統，以長綠號誌紓解車流，當車流量超過道路容量，則啟動台1線南下或北上調撥車道，提高車流紓解效率。圖／警方提供
警方表示，屏鵝公路（台1線及台26線）是前往墾丁與台東道路，疏導大量車潮，連假期間啟動台1線、台17線及台26線智慧號誌交控系統，以長綠號誌紓解車流，當車流量超過道路容量，則啟動台1線南下或北上調撥車道，提高車流紓解效率。圖／警方提供
警方提醒，墾丁大街1月29日至2月1日每日晚間18至22時「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路。圖／警方提供
警方提醒，墾丁大街1月29日至2月1日每日晚間18至22時「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路。圖／警方提供

屏東縣 觀光景點 車道

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