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高市減速墊磨車底 民眾盼換材質
高雄許多道路減速丘以再生橡膠、金屬、塑膠或瀝青等材料製成，由地面向上微凸10至15公分，強制行駛車輛減速，但常有車輛底盤遭損壞、打滑及產生噪音，民代要求市府尋找替代材質改善，交通局指今年向中央爭取590萬元針對全市高齡社區施作。
交通局去年度向內政部國土管理署申辦「永續提升人行安全計畫」，總經費720萬，獲中央補助590萬，將檢核全市高齡化社區施作減速設施、車道瘦身、水滴型庇護島等工程，其中減速設施參考台北、桃園作法，日前已至桃園市考察。桃園新式減速平台採橡膠材質，抗滑係數達65BPN，些微高度的設計使駕駛難以高速穿越，另搭配反光成型標線提高駕駛警覺性，初步規畫8米以下巷道先設。
全台路面減速設施分為減速墊、減速丘、減速台，高雄多數巷弄早期由地方自行設減速墊，但高市議員方信淵指減速墊面積小且是光滑面，雨天易打滑，曾有騎電動代步車的長者翻車。陳姓民眾說，有些駕駛通過減速墊時為減少車輛震動，反而會加速通過。一名轎車駕駛說，車齡較久的車輛避震器通過減速墊容易受損，車身較低的車輛，排氣管中段、底盤也常會磨到。
桃園市前年起率先設置橡膠材質組合式減速平台，採緩升緩降，側面看似梯形，最高處距地面約10公分，透過黃色冷塑塗層和反光成型標線，配合LED標誌提醒駕駛減速，整體車速平均降低3成，加上以模板組裝，1天內可組裝完成，吸引外縣市效仿。
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