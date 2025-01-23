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高市預算小刪 歲出、入創新高

聯合報／ 記者徐白櫻潘奕言／連線報導

高雄市長陳其邁施政2周年時宣稱高雄進入大投資、大發展時代，建設經費需求殷切，高雄市議會預算審查昨進入最後尾聲，民進黨議員甲級動員，結果2025年歲出、歲入預算雙創新高，陳其邁感謝議會支持，強調會不分黨派打造宜居城市。

今年高市歲入編列1886.37億元、歲出1938.37億元，短差52億元。歲出占比依序為教育科學文化支出663億元、社福支出405億元、經濟發展支出329億元、一般政務支出279億元，社福增加87億元及經濟發展增加近86億元。

昨經議會審定，總預算歲入為1884億5155萬4千元，公債及賒借收入100億5千萬元；歲出1936億5155萬4千元，債務還本48億5千萬元。歲入預算計刪減1億8504萬7千元，歲出預算刪減1億8504萬7千元。議長康裕成表示，希望市府團隊珍惜並善用每一筆預算，市民生活才會愈來愈好。

另去年全國被詐騙金額高達1300多億元，比屏東縣政府全年預算足足多出2倍，為防止鄉親被騙，屏東縣長周春米率縣府團隊舉辦「全民打詐記者會」，指屏東縣詐騙案5935件，財損24億6千多萬。而詐騙案件又占檢警偵辦案件量的一半，浪費司法資源，影響民眾權益甚鉅，呼籲民眾隨時保持警惕、不貪心、不輕信，保護好自己的財產。

經濟發展 詐騙

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