快訊

「柯爸還好嗎？」柯文哲停留醫院半小時 面色凝重沉默離開

日JR長野站前爆隨機傷人…3人遭持刀襲擊急送醫 其中1人心肺停止

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

節安工作展開 澎湖府會首長慰問警消人員

中央社／ 澎湖縣22日電

114年加強重要節日安全維護工作近日啟動，澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁等人，今晚兵分多路前往慰問執協勤人員，感謝警消人員維護治安，讓民眾平安過好年。

陳光復、陳毓仁、馬公市長黃健忠、無黨籍議員莊光大、義警大隊長吳聲享等人，今天晚上8時起，在警察局長林温柔與消防局長許文光等人陪同下，前往馬公分局致贈慰問金與民生物品，由分局長呂文廷等代表接受，隨後兵分3路分赴馬公、湖西、白沙與西嶼等警消、航空、港警等及社區守望相助隊等慰問。

陳光復向全體警察人員表示，大家辛苦了，感謝所有警消人員犧牲假日，全力維護地方治安與交通等服務，讓民眾過個好年。

黃健忠與市民代表會主席歐銀花等人也在稍早聯袂前往馬公分局等所轄各分駐、派出所、消防分隊等單位與社區守望相助隊致贈慰問金，對在寒風下堅守崗位的第一線人員表達感謝。

澎湖縣警察局表示，加強重要節日安全維護工作的「節安工作」，自20日晚間10時起至2月3日晚間12時止展開，今年以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為工作重點，結合縣內航空、港警等友警單位及義警、民防、社區守望相助隊等民間力量，投入治安、交通與服務工作，讓民眾歡喜迎新年。

澎湖縣 馬公

延伸閱讀

澎湖縣長陳光復會見新任澎管處長郭振陵 盼攜手提升觀光

台電尖山發電廠送暖 辦澎湖清寒獨老圍爐餐會

幫公務員調薪3000元 澎湖縣長陳光復開第一槍

澎湖子弟檢察官吳巡龍 升任法務部司法官學院院長

相關新聞

高雄燈會小提燈網路喊價近千 陳其邁：廠商趕工中

高雄市政府以2025年高雄燈會主角「吉伊卡哇」結合紙雕工藝打造小提燈，日前發放給學童卻出現網路販售喊價近千元狀況。市長陳...

芥菜種會500人新春圍爐 為高雄困難弱勢家庭打氣祝福

社福機構「基督教芥菜種會」幫助全台安置兒少、原住民教育、醫療救助，藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；日前在高雄圓山大飯...

金門新敬業機車行捐520萬高頂救護車 提升金門急救能力

金門地區知名企業「新敬業機車行」今天董事長楊肅謙與夫人陳美霞親自到訪金門縣消防局，簽署並遞交「救護車捐贈意願書」，宣布捐...

金門迎新春農業展正月初一登場 邀民眾走春品味家鄉情

金門縣一年一度的迎新春農業展即將於1月29日至31日（正月初一至初三）隆重登場，金門縣府秘書長呂清福今到各所場勘、慰勞，...

高雄市總預算創歷史新高 議會刪減1.8億三讀通過

2025年高雄市歲出、歲入預算編列雙創新高，歲出總額1938.37億元，較上年度增加242億元。總預算審查今進入最後階段...

高雄街道凸起設施「減速墊」損車輛底盤 民眾盼換材質

高雄許多道路的減速墊由再生橡膠、水泥、塑膠或瀝青等材料製成，由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。