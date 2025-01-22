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馬祖北極玄天宮開燈祈福 千人不畏寒風參拜

中央社／ 連江縣22日電

連江縣南竿鄉介壽村的馬祖北極玄天宮今天晚間舉辦新春開燈祈福「圓堂」典禮，約千名民眾不畏冬季寒風參拜，並領取祈福紅包。廟方強調，藉此祈求馬祖民眾來年平安順利。

馬祖北極玄天宮宗教發展協會會長陳志國今天晚間接受中央社記者訪問指出，「圓堂」點燈祈福儀式已持續舉辦超過20年，且全縣僅北極玄天宮有此傳統，每年固定選在送灶神日的前一天晚間舉辦，目的是跟神明報告馬祖地區信眾已圓滿度過一整年，並為縣民來年運勢祈福。

陳志國說，「圓堂」祈福典禮為自發舉辦，並準備1000份結緣品供民眾免費領取，包括蛇年祈福紅包、玄天蓮花平安吊飾、避邪劍袋等，具平安健康、招財進寶等寓意。此外，廟前以350個燈籠打造長6公尺的祈福燈籠隧道，與新設九龍池彩色招財噴泉，均歡迎民眾打卡拍照留念。

為從廟宇神職人員手中領取祈福紅包，近1000名民眾不畏馬祖冬季寒風，排隊人潮超過10公尺，為全縣人口僅1萬4000人的連江縣罕見景象，有民眾打趣說，人潮堪比跨年晚會。

家住介壽村的民眾陳小姐帶著孫女前來領取紅包，她跟中央社記者說，身為北極玄天宮信眾，每年都會固定參加開燈儀式，並領祈福紅包，認為活動非常有意義，更祈求該廟主神玄天上帝保佑闔家平安。

北極 紅包 馬祖

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