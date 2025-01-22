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發紅包提總預算案 陳其邁憂影響建設「整夜沒睡」

中央社／ 高雄22日電

高雄市長陳其邁今天走訪宮廟發放蛇年紅包，致詞時提到總預算案，擔憂若中央沒錢、再加上新財劃法，地方建設恐受影響，讓他整夜沒睡，盼高雄立委「更拚更衝」替高雄顧預算。

陳其邁今天下午展開走春發放蛇年小紅包行程，預計走訪三民、鼓山區內3間宮廟，第一站與民進黨立委李昆澤、許智傑等人到三民區高雄覆鼎金保安宮，現場湧進大批市民排隊等候索取小紅包。

陳其邁致詞時說，他昨天看到立法院刪預算，「看得眼淚流、眼淚滴，昨天整夜都沒有睡」，再加上新的財政收支劃分法中，高雄分配增加金額比例是全台灣最後一名，擔心若中央沒有錢、預算被刪砍，且財劃法錢也都沒了，高雄建設要怎麼辦，讓他很煩惱。

陳其邁表示，李昆澤、許智傑等人替高雄爭取預算建設捷運、道路等，「都是他們在替大家顧預算，幫我們打拚，要替他們鼓勵、加油，拜託他們去立法院更拚更衝」，並向市民承諾，市府在未來一年會努力打拚市政，祝福大家新年快樂、身體健康。

紅包 蛇年 陳其邁

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