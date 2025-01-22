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年關將近 海巡於馬祖海域擴大威力掃蕩

中央社／ 連江縣22日電

年關將近，海巡署第11巡防區為防範中國船艦越界，與非洲豬瘟等邊境防疫，21日起展開擴大威力掃蕩，強化馬祖地區海域及海岸執法能量，守護海底電纜與邊境安全。

海巡署第11巡防區指揮部今天發布新聞稿指出，統合金馬澎分署第10岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第10海巡隊，並聯合聯合移民署北區事務大隊連江縣專勤隊、警政署基隆港務警察總隊福澳中隊，及連江縣政府警察局，共同舉行岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩。

第11巡防區指出，本次擴大威力掃蕩共動員海巡艇6艇、巡邏車13輛、巡邏機車11輛、查緝人力90員，運用各項應勤裝備，全面巡查馬祖地區海域、海岸，並針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點加強巡緝。

參與擴大威力掃蕩的各單位，並於年前持續強化邊境勤務，增加貨船拆檢率，杜絕不法走私，全力守護國民食安健康外，另持續取締越界陸籍漁船及快艇，以維護海洋漁業資源及電纜設施安全。

海巡署第11巡防區指揮部主任洪文泉透過新聞稿表示，民國113年馬祖海巡單位執行驅離越界陸船543艘、扣留調查2船，岸際應處漂流豬屍6案、查緝走私偷渡案件5案、海洋生態保育暨岸際油污防治26案、協助民眾島際緊急醫療後送47案、取締小三通旅客違規攜帶農產品115案。

洪文泉強調，藉由春節前擴大威力掃蕩，以實際行動向國人與馬祖鄉親宣示海巡守護國土、強力執法決心。

海巡署 非洲豬瘟 馬祖

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