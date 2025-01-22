芥菜種會500人新春圍爐 為高雄困難弱勢家庭打氣祝福

社福機構「基督教芥菜種會」幫助全台安置兒少、原住民教育、醫療救助，藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；日前在高雄圓山大飯店邀請高雄地區認養童家庭與社區助人志工參加，近500人在年前大團圓，眾人互相打氣，希望帶給困難家庭對未來生活改善的期盼，增進彼此的凝聚與交流。

芥菜種會目前在高雄服務逾700位認養童，半數為邊緣戶，52%為單親家庭。芥菜種會南區助人網中心副處長游婷婷表示，困境家庭成因有很多種，芥菜種會在兒少扶助上落實定期訪視、心靈關懷，提供親職教育、物資供應與資源連結等，同時更看重家庭每個成員都需要被照顧的重要，不只孩子需要被照顧，家長更需要支持。

參與圍爐的新住民李太太，因先生在4年多前罹癌，當時最小孩子才1歲多，全家傾全力期盼救活先生，最終仍無力挽回，先生過世後，家庭陷入經濟困境，李女成為家庭主要經濟支柱，芥菜種會為此提供認養服務、認養金和親職教育等資源，李女逐步發展廚藝賣起水餃、便當，勇敢面對生活的困境。