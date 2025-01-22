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高雄燈會小提燈網路喊價近千 陳其邁：廠商趕工中
高雄市政府以2025年高雄燈會主角「吉伊卡哇」結合紙雕工藝打造小提燈，日前發放給學童卻出現網路販售喊價近千元狀況。市長陳其邁表示，廠商趕工中，希望讓大家都能順利拿到。
高雄市政府指出，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童在寒假前就可領到1盞小提燈；民眾則可在2月8、9日到高雄港16至18號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。
市府日前發放給學童後，出現小提燈在網路喊價近千元狀況。市長陳其邁今天到高雄覆鼎金保安宮發放小紅包，會前接受媒體聯訪指出，他了解網路上已經有人在轉賣小提燈，但因為小提燈主要是針對國小以下小朋友，希望能讓他們感染春節喜氣，盡量還是把小提燈留給小朋友。
陳其邁指出，第一批先發放給小朋友，主要是因為小朋友要放寒假，所以就趁著放寒假之前發放，另外，因燈籠主要是在元宵節提的，也循過去往例，在大概元宵節前夕發放小提燈，廠商在加工、趕工當中，希望能讓大家都能順利拿到小提燈。
陳其邁說，小提燈受喜歡程度超乎想像，甚至有議員建議以後高雄市65歲以上、15歲以下，設籍高雄達1年者，才能領到小提燈，「確實出乎我們意料之外大受歡迎」。
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