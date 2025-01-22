快訊

15縣市有感搖晃！花蓮19:55發生規模4.9極淺層地震 最大震度4級

新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

美國確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄燈會小提燈網路喊價近千 陳其邁：廠商趕工中

中央社／ 高雄22日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者劉學聖／攝影

高雄市政府以2025年高雄燈會主角「吉伊卡哇」結合紙雕工藝打造小提燈，日前發放給學童卻出現網路販售喊價近千元狀況。市長陳其邁表示，廠商趕工中，希望讓大家都能順利拿到。

高雄市政府指出，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童在寒假前就可領到1盞小提燈；民眾則可在2月8、9日到高雄港16至18號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

市府日前發放給學童後，出現小提燈在網路喊價近千元狀況。市長陳其邁今天到高雄覆鼎金保安宮發放小紅包，會前接受媒體聯訪指出，他了解網路上已經有人在轉賣小提燈，但因為小提燈主要是針對國小以下小朋友，希望能讓他們感染春節喜氣，盡量還是把小提燈留給小朋友。

陳其邁指出，第一批先發放給小朋友，主要是因為小朋友要放寒假，所以就趁著放寒假之前發放，另外，因燈籠主要是在元宵節提的，也循過去往例，在大概元宵節前夕發放小提燈，廠商在加工、趕工當中，希望能讓大家都能順利拿到小提燈。

陳其邁說，小提燈受喜歡程度超乎想像，甚至有議員建議以後高雄市65歲以上、15歲以下，設籍高雄達1年者，才能領到小提燈，「確實出乎我們意料之外大受歡迎」。

朋友 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

馬紹爾駐台大使卡蒂爾拜會陳其邁 盼發展城市交往

陳其邁康裕成寒冬慰問獨居長輩 致贈年節禮盒紅包

推廣大社三寶牛奶、芭樂、蜜棗 陳其邁：錯過再等一年

高雄首例麻疹境外移入 陳其邁：控制風險在一定範圍

相關新聞

高雄燈會小提燈網路喊價近千 陳其邁：廠商趕工中

高雄市政府以2025年高雄燈會主角「吉伊卡哇」結合紙雕工藝打造小提燈，日前發放給學童卻出現網路販售喊價近千元狀況。市長陳...

芥菜種會500人新春圍爐 為高雄困難弱勢家庭打氣祝福

社福機構「基督教芥菜種會」幫助全台安置兒少、原住民教育、醫療救助，藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；日前在高雄圓山大飯...

金門新敬業機車行捐520萬高頂救護車 提升金門急救能力

金門地區知名企業「新敬業機車行」今天董事長楊肅謙與夫人陳美霞親自到訪金門縣消防局，簽署並遞交「救護車捐贈意願書」，宣布捐...

金門迎新春農業展正月初一登場 邀民眾走春品味家鄉情

金門縣一年一度的迎新春農業展即將於1月29日至31日（正月初一至初三）隆重登場，金門縣府秘書長呂清福今到各所場勘、慰勞，...

高雄市總預算創歷史新高 議會刪減1.8億三讀通過

2025年高雄市歲出、歲入預算編列雙創新高，歲出總額1938.37億元，較上年度增加242億元。總預算審查今進入最後階段...

高雄街道凸起設施「減速墊」損車輛底盤 民眾盼換材質

高雄許多道路的減速墊由再生橡膠、水泥、塑膠或瀝青等材料製成，由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。