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金門新敬業機車行捐520萬高頂救護車 提升金門急救能力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區知名企業「新敬業機車行」今天董事長楊肅謙（左二）與夫人陳美霞（左三）親自到訪金門縣消防局，簽署並遞交「救護車捐贈意願書」給局長呂英華（右三）。記者蔡家蓁／攝影
金門地區知名企業「新敬業機車行」今天董事長楊肅謙（左二）與夫人陳美霞（左三）親自到訪金門縣消防局，簽署並遞交「救護車捐贈意願書」給局長呂英華（右三）。記者蔡家蓁／攝影

金門地區知名企業「新敬業機車行」今天董事長楊肅謙與夫人陳美霞親自到訪金門縣消防局，簽署並遞交「救護車捐贈意願書」，宣布捐贈一輛價值高達520萬元的高頂救護車，由消防局長呂英華代表接受，呂感謝楊董事長夫婦長期對地方公益的熱心支持，此善舉象徵了民間與政府攜手合作，共同提升金門地區的緊急救護能力。

新敬業機車行老闆楊肅謙與陳美霞夫婦，長期以關懷地方聞名，多年來積極參與各項公益活動，他們不僅定期捐助福田家園、家扶中心等地方社福機構，還捐贈清潔隊員工作服和運動飲料，以實際行動支持基層工作人員，去年楊肅謙「連中兩元」榮獲全國扶幼楷模及全國好人好事八德獎，備受肯定。

楊肅謙表示，此次捐贈救護車是長久以來的心願，目的在於回饋鄉親，提升金門地區急救服務。楊強調：「緊急救護對離島居民極為重要，希望這輛救護車能挽救更多生命，為金門鄉親的健康安全盡一份心力。」

消防局指出，這輛高頂救護車是金門地區首輛具備高挑寬敞車廂的急救車，其設計能讓救護人員在車內進行更複雜的醫療處置。車上配備的先進設備包括電動擔架床、骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機、影像式喉頭鏡等高階急救設備，可即時提供患者診斷與治療，大幅提升存活率。

消防局表示，這輛救護車需經過國外車體打造後進口，再完成設備安裝，整個過程預計耗時一年。未來，該車將汰換局內老舊救護車，不僅能提升緊急救護效率，也將改善救護人員的工作環境，進一步守護離島居民的健康。

呂英華感謝楊董夫婦的善心，表示此次捐贈是公私協力的成功典範。呂英華透露，楊董的女兒曾是他的學生，他本月10日在日本接獲楊董事長表達捐贈意願的越洋電話，內心感到欣喜與無限感激，當即指示副局長陳國瑋前往洽談，回國後也馬上拜訪楊董事長夫婦，對他們的善舉表達高度感謝。這輛高規救護車將配置到金城消防分隊，據了解，是楊董夫婦他們是從金城鎮發跡，希望能回饋該地區民眾。

金門縣消防局長呂英華表示，「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞兩人熱心公益，相當受到金門各界肯定。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局長呂英華表示，「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞兩人熱心公益，相當受到金門各界肯定。記者蔡家蓁／攝影
金門地區知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙（左）在致詞時強調，緊急救護對離島居民的重要性無庸置疑，希望這輛配備最先進急救設備的救護車，能幫助更多需要幫助的人。記者蔡家蓁／攝影
金門地區知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙（左）在致詞時強調，緊急救護對離島居民的重要性無庸置疑，希望這輛配備最先進急救設備的救護車，能幫助更多需要幫助的人。記者蔡家蓁／攝影
金門地區知名企業「新敬業機車行」今天董事長楊肅謙（左）與夫人陳美霞（中）親自到訪金門縣消防局，簽署並遞交「救護車捐贈意願書」。記者蔡家蓁／攝影
金門地區知名企業「新敬業機車行」今天董事長楊肅謙（左）與夫人陳美霞（中）親自到訪金門縣消防局，簽署並遞交「救護車捐贈意願書」。記者蔡家蓁／攝影

救護車 金門

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