金門新敬業機車行捐520萬高頂救護車 提升金門急救能力

金門地區知名企業「新敬業機車行」今天董事長楊肅謙與夫人陳美霞親自到訪金門縣消防局，簽署並遞交「救護車捐贈意願書」，宣布捐贈一輛價值高達520萬元的高頂救護車，由消防局長呂英華代表接受，呂感謝楊董事長夫婦長期對地方公益的熱心支持，此善舉象徵了民間與政府攜手合作，共同提升金門地區的緊急救護能力。

新敬業機車行老闆楊肅謙與陳美霞夫婦，長期以關懷地方聞名，多年來積極參與各項公益活動，他們不僅定期捐助福田家園、家扶中心等地方社福機構，還捐贈清潔隊員工作服和運動飲料，以實際行動支持基層工作人員，去年楊肅謙「連中兩元」榮獲全國扶幼楷模及全國好人好事八德獎，備受肯定。

楊肅謙表示，此次捐贈救護車是長久以來的心願，目的在於回饋鄉親，提升金門地區急救服務。楊強調：「緊急救護對離島居民極為重要，希望這輛救護車能挽救更多生命，為金門鄉親的健康安全盡一份心力。」

消防局指出，這輛高頂救護車是金門地區首輛具備高挑寬敞車廂的急救車，其設計能讓救護人員在車內進行更複雜的醫療處置。車上配備的先進設備包括電動擔架床、骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機、影像式喉頭鏡等高階急救設備，可即時提供患者診斷與治療，大幅提升存活率。

消防局表示，這輛救護車需經過國外車體打造後進口，再完成設備安裝，整個過程預計耗時一年。未來，該車將汰換局內老舊救護車，不僅能提升緊急救護效率，也將改善救護人員的工作環境，進一步守護離島居民的健康。