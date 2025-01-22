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金門迎新春農業展正月初一登場 邀民眾走春品味家鄉情
金門縣一年一度的迎新春農業展即將於1月29日至31日（正月初一至初三）隆重登場，金門縣府秘書長呂清福今到各所場勘、慰勞，他強調，活動期間的安全是第一要務，希望大家平安快樂出遊。
迎新春農業展系列活動是每年金門春節的重點活動，已經舉辦超過20年，成為鄉親過年期間休閒遊憩、凝聚親子情感的重要場域。今年在疫情平穩、兩岸交流恢復後，吸引更多兩岸三地遊客前來參加，勢必為金門增添熱鬧年味與經濟活力。
呂清福於今天下午14點許率領相關人員到各所場勘，慰勞同仁辛勞。他表示，感謝各所同仁在活動籌備過程中的用心，每個展區都具特色，充分展現金門農業的魅力與創意。他強調，活動期間的安全是第一要務，從場地動線到安全規劃，務必細緻妥當，確保民眾的參觀體驗舒適且安全。
呂清福也指出，除了規劃細緻外，活動內容更要推陳出新，讓民眾感受到新意與驚喜，他特別邀請鄉親和遊客在春節期間攜手走春，一同感受金門農林漁牧的豐富內涵，體驗農業科技與年節文化的完美結合。
活動期間，農林漁牧4所將規劃多樣活動與美食體驗，包括烤肉、桶仔雞等趣味項目，讓參加者動手烹調，享受農產料理的樂趣，現場還有多家攤商進駐，提供金門當地特色小吃及農漁畜產品，滿足鄉親的吃喝玩樂需求。
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