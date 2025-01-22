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高雄市總預算創歷史新高 議會刪減1.8億三讀通過

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會今天順利審議完成114年度地方總預算案，議長康裕成敲槌審定歲入預算為1884億5155萬4千元。記者徐白櫻／攝影
高市議會今天順利審議完成114年度地方總預算案，議長康裕成敲槌審定歲入預算為1884億5155萬4千元。記者徐白櫻／攝影

2025年高雄市歲出、歲入預算編列雙創新高，歲出總額1938.37億元，較上年度增加242億元。總預算審查今進入最後階段，民進黨議員甲級動員，經藍綠兩黨協商，歲入預算刪減1億8504萬7千元、歲出預算刪減1億8504萬7千元，歲出減為1936.51億元。市長陳其邁感謝議會支持市府建設。

今年高市歲入編列1886.37億元、歲出1938.37億元，短差52億元。歲出占比依序為教育科學文化支出663億元、社福支出405億元、經濟發展支出329億元、一般政務支出279億元，社福增加87億元及經濟發展增加近86億元。

市議會今天下午審議完成114年度總預算案，審定總預算歲入為新台幣1884億5155萬4千元，公債及賒借收入100億5千萬元；歲出1936億5155萬4千元，債務還本48億5千萬元。

主計處解釋，歲入部分刪減基金賸餘繳庫8千萬元、財產收入5387萬4千元、雜項收入5305萬7千元、使用規費收入521萬7千元、賠償收入260萬9千元，另增列國家體育場使用收入500萬元及違反不動產買賣登載不實等罰鍰471萬元。

歲出部分，文化局文化政策與環境推展及文創產業與視覺藝術推展1530萬元、經發局招商行政及管理1500萬元、觀光局觀光活動推展及風景區建設與維管927萬2千元，以及水利局溝渠防洪設施維護及污水廠營運管理等722萬3千元等。

議長康裕成表示，黨團及全體議員積極協商溝通下，今天順利審議完成114年度總預算案，希望市府團隊珍惜並善用每一筆預算。

高市議會今天順利審議完成114年度地方總預算案，議長康裕成敲槌審定，歲出預算共刪減1億8504萬7千元，圖／高市議會提供
高市議會今天順利審議完成114年度地方總預算案，議長康裕成敲槌審定，歲出預算共刪減1億8504萬7千元，圖／高市議會提供

經濟發展 總預算 議員

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