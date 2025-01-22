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高雄街道凸起設施「減速墊」損車輛底盤 民眾盼換材質

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄許多道路減速墊由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮。記者宋原彰／攝影
高雄許多道路減速墊由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮。記者宋原彰／攝影

高雄許多道路的減速墊由再生橡膠、水泥、塑膠或瀝青等材料製成，由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮，民代要求尋找替代材質改善。交通局今年為此向中央爭取590萬，針對全市高齡化社區優先施作減速設施，預計效仿桃園減速平台、台北減速丘形式。

全台路面減速設施由小到大分為減速墊、減速丘、減速台，高雄多數巷弄早期由地方自行設置減速墊，市議員方信淵表示，減速墊面積短且是光滑面，雨天易打滑，許多長者騎電動代步車常有翻車或使力不當疑慮，造成通行交通阻礙，建議市區應比照桃園設置「組合式減速平台」。

陳姓民眾說，部分駕駛在通過減速墊時，為減少車輛震動，反而會加速通過，且減速墊前方未設提醒標誌，突然震動常會嚇到。一名轎車駕駛表示，平時在路上不會特別發現減速墊，車齡較久的車輛避震器容易因此受損，也讓車內的人相當不適，有些車身較低的車輛排氣管中段、底盤也會因此磨到。

桃園市前年起率先設置橡膠材質「組合式減速平台」，採緩升緩降，側面看似梯形，最高處距離地面約10公分，透過黃色冷塑塗層和反光成型標線，配合LED標誌提前預告駕駛人減速，整體車速平均降低三成，加上是以模板組裝，1天內可組裝完成，能依路幅寬度調整大小，全市已設超過10處，吸引外縣市參訪效仿。

交通局去年度申請內政部國土管理署計畫，辦理「永續提升人行安全計畫-高雄市高齡(五甲、河堤、果貿)社區利用減速設施提供行人優先通行環境規劃及工程案」，總經費720萬，獲中央補助590萬，將檢核全市高齡化社區施作減速設施、車道瘦身、水滴型庇護島等工程，其中減速設施將參考台北、桃園做法，型式未定案。

交通局表示，高市府日前已至桃園市考察新式減速平台辦理情形，該平台屬橡膠材質，抗滑係數達65BPN，微高度設計使駕駛難以高速穿越，另搭配反光成型標線提高駕駛人警覺性，將視其試辦成效結果再評估引進，初步規劃以8米以下巷道設置平台，另外中央補助經費部分預計今年底完成規劃並完工。

高雄許多道路減速墊由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮。記者宋原彰／攝影
高雄許多道路減速墊由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮。記者宋原彰／攝影
高雄許多道路減速墊由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮。記者宋原彰／攝影
高雄許多道路減速墊由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮。記者宋原彰／攝影
高雄許多道路減速墊由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮。記者宋原彰／攝影
高雄許多道路減速墊由地面向上微凸起10至15公分，強制行駛車輛減速，但過往常有車輛底盤遭損壞、打滑或產生噪音等疑慮。記者宋原彰／攝影

桃園 標誌 高齡化

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