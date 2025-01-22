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連江男開車未禮讓兒女 獲6千元「全家福」照罰單

中央社／ 連江縣22日電

李姓民眾於社群媒體披露，父親未禮讓行人，收到連江縣警察局舉發的新台幣6000元罰單，查看罰單所附照片的未禮讓「行人」竟是他與姊姊，他形容這張罰單照為另類「全家福」。

李姓民眾日前在社群媒體Instagram與Threads分享父親收到的罰單照片，引起網友注意並分享。截至今天下午2時30分止，這篇Threads發文按讚人數已破萬。

有網友留言「花6千拍一張全家福」，認為很好笑；也有不少網友建議，李姓民眾應該要申訴。對此，李姓民眾留言回應，父親已被母親責備。

李姓民眾的叔叔今天接受中央社記者訪問，證實哥哥的確收到這張罰單。他解釋，當時哥哥送家人前往南竿福澳港，但因福澳港旅運大樓前道路僅能單向行駛，哥哥先讓家人下車後自行駕車迴轉一圈後，遇到正要過馬路的家人，便未多想仍繼續駕車前行，因此吃上罰單。

他說，姪子女只是覺得有趣才上網分享，家人收到罰單後，一開始先不解為何罰金高達6000元，但轉念一想，戲稱可能是照片上有3人「可能1人2000元」。而行為確有違法之處，加上馬祖地方小大家都認識，基於不想為難他人角度，暫不考慮申訴，會於期限內繳交罰單。

連江縣政府警察局保安警察隊長陳登堯回覆中央社記者，福澳旅運大樓周邊從去年12月1日起啟用科技執法，警方因此會以照片與影像綜合判斷用路人是否違規，但從科技執法影像中看不出行人與駕駛間關係，親屬與否也不是警方裁罰依據。

根據連江縣政府警察局統計，福澳旅運大樓啟動科技執法後，主要開罰項目為違規停車與未禮讓行人，截至22日止，累計已開出71件罰單。呼籲民眾於道路行車時，需遵守行人路權，共同維護交通安全。

罰單 行人 警察

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