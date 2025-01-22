去年全國被詐騙金額1300多億元 竟是屏縣全年預算2倍多

年關將近，詐騙集團也要拼年終動起來。去年全國被詐騙金額高達1300多億元，比屏東縣政府全年預算多出2倍，為了防止鄉親被騙，屏東縣長周春米率縣府團隊舉辦「全民打詐記者會」，保護自己的財產，過個平安幸福的春節。

根據內政部警政署「打詐儀表板」統計，去全國詐騙案22萬5896件，財損1332億250萬2547元；其中屏東縣詐騙案5935件，財損24億6千多萬。而詐騙案件又占了檢警偵辦案件量的一半，浪費司法資源，影響民眾權益甚鉅。

當中以假投資、假網拍、分期付款詐騙、假中獎通知、騙取金融帳戶及卡片等方式為主，受騙年齡層主要分布於20至39歲，占48.57%，主要詐騙手法以假投資占22.94%、假網拍14.5%、假中獎11.47%等案類為最多。

周春米表示，防詐騙關鍵在於隨時保持警惕、不貪心、不輕信，內政部推出的「打詐儀表板」除顯示每日詐騙發生數與財損金額數據、統計前5名詐騙手法，也提供防詐小撇步以及實際案例分享等資訊，提醒民眾關注詐騙議題，防止遭受詐術誘騙造成財產損失。

屏東縣警察局統計，去年共查獲集團性詐欺案53件，查扣1991萬餘元，攔阻詐騙381件、攔阻金額2億多餘元。警局去年9月起實施「入戶宣導策略」，由警勤區員警挨家挨戶持宣導小卡向民眾宣導，詐騙案件與財損金額也有下降。