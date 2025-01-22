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高市春節加強計程車稽查 交通局：不跳表最重罰9萬

中央社／ 高雄22日電

春節將至，高雄市交通局今天表示，將針對轉運車站，攜手警察局加強稽查，宣導計程車司機及民眾依規跳表收費，以維護服務品質及市民搭乘權益，違者依法裁處最高9萬元。

交通局近期與警察局持續派員至台鐵岡山車站、捷運岡山高醫站等人潮聚集地點稽查計程車載客收費情形，並督促計程車業者應遵守按表收費營業規定。

交通局表示，若有遇到司機隨意喊價不跳表，可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，並檢附相關照片等詳細資訊，撥打市府1999市民專線通報檢舉，若經交通局調查屬實，將依公路法規定，裁處新台幣9000元至9萬元罰鍰。

今年高雄市計程車春節加成1月24日至2月2日共10天，原運價外再加收50元；而由於計費表納已有春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資即可，不須再額外加付50元。

春節期間搭乘交通運具需求量大，交通局也提醒，民眾若要搭乘計程車，應認明白底紅字車牌的合法營業計程車，合法業者受政府監督，並依規定投保乘客責任險，可保障乘客行車安全及權利，切勿搭乘非法經營白牌車。

岡山車站 春節 計程車司機

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