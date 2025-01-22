高市白埔產業園區報編中 立委邱志偉：歡迎台積電進駐

高雄市「白埔產業園區」在完成報編程序後，土地虛位以待，民進黨高雄市立委邱志偉今天表示，土地可納入台積電後續評估設廠的地點之一，地方對於台積電到白埔設廠也樂觀期待。

位於岡山區及橋頭區交界處的白埔產業園區預定地是白埔農場，土地主要是台糖公司權管；經過協調評估後，高雄市政府決議自行開發，由市府經發局進行開發作業，目前已經完成環評初審，並進行整體園區報編程序。

邱志偉今天透過新聞稿表示，台積電最先進製程到高雄設廠後，帶動眾多科技業者也到高雄投資，具群聚效應，白埔產業園區可納入台積電後續評估設廠的地點之一，地方也樂觀期待，針對白埔產業園區開發進程，希望高雄市政府加速辦理。

邱志偉表示，白埔產業園區緊鄰台1線，高速公路交流道也不遠，附近有捷運岡山高醫站、購物商場及醫院等，交通與生活機能佳，未來台積電如果設廠，進行開發工程及員工進出都很方便，是絕佳設廠地點。

另外，為了科技廠員工子女教育需求，國立高科實驗高級中等學校（高科實中）也在橋頭設校，今年新學期已借用校舍開始招收新生，校舍新建工程則預定3年後完成並開校辦學，屆時將能提供更多員工子女的教育需求。

而白埔產業園區旁，還有橋頭再生水廠正在施工，預計明年可供應再生水，邱志偉說，如果台積電到白埔設廠，再生水也供應無虞；且再生水讓水資源重複利用率高，對於秋冬可能缺水問題也能有效緩解。