快訊

12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾獎金 匯入中華隊戶頭

賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

民力挹注急救力 捐金門消防首輛高頂救護車價520萬

中央社／ 金門22日電

金門縣消防局獲贈金門首輛高頂救護車，配備多項先進急救設備；消防局表示，此輛救護車須由國外車體打造進口，再裝置相關醫療艙等，預計1年後完成投入緊急救護勤務。

金門新敬業機車行捐贈價值新台幣520萬元救護車給金門縣消防局，消防局今天舉行遞交捐贈意願書儀式，捐贈人新敬業機車行董事長楊肅謙、負責人陳美霞出席現場，由陳美霞簽署並遞交救護車捐贈意願書，消防局長呂英華代表接受意願書。

呂英華致詞表示，感謝新敬業機車行善行，這是金門首輛高頂救護車，高挑車廂空間及多項先進急救設備，能顯著提升緊急救護效率與作業環境，這輛救護車設備包括電動擔架床、骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機、影像式喉頭鏡等，所以價格才會高達520萬元。

呂英華也說，金門縣消防局目前有9名高級救護技術員，近年消防局與金門醫院急診室間的關係也非常緊密，許多緊急救護人員會到急診室實習，更能熟練各項急救設備。

楊肅謙表示，懷抱「取之社會，用之社會」心情，已經做了數十年公益，當知道救護車有300多萬至500多萬不等的分別時，決定「要捐就要捐最好的」，盡力提升金門急救能力，希望這輛配備最先進急救設備的救護車，能幫助更多需要幫助的人。

消防局透過新聞稿表示，此輛救護車須經由國外車體打造後進口，再裝置相關醫療艙與急救器材，預計耗時近1年時間才能完成，屆時這輛高頂救護車將正式投入消防局緊急救護勤務。

救護車 車行 金門

延伸閱讀

部立台北醫院證實 林秉樞在戒護病房救治中

腹痛急救…突亮刀搶救護車！日男被捕稱「想自己開去醫院」

金門廈門煙火同步慶新春 29日點亮兩岸夜空

高雄理髮店暗夜起火 老夫婦送醫恢復意識

相關新聞

高雄市土木技師公會支援地震評估 玉井14棟建築列危險

昨天嘉義大埔發生50年來規模最大的6.4級地震，高雄市土木技師公會50位技師進行震後建物緊急評估，總計完成102戶的震後...

馬祖海纜斷裂 連江縣府應變通訊暫穩、民眾反映網速不佳

連接馬祖與台灣本島的兩條海底電纜「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」分別在本月15日下午1時36分與今天凌晨5時34分斷裂...

海纜全數斷裂...網路通訊靠微波支撐 馬祖居民抱怨連連

馬祖與台灣本島的通訊遭遇重大危機，「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」分別在前天與今日斷裂，導致馬祖地區與台灣的網路聯繫中...

曖曖內含光 大鵬灣夜光雕塑「雲光島」不用電就能發光

大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，日夜各有不同的美，更兼具永續環境的目...

墾丁春節飯店訂房衰退多 公教會館BOT逆風試營運

觀光署上月26日統計春節國旅整體旅宿業訂房率僅36.65%，屏東墾丁是本島僅次花蓮的第2慘，墾丁指標性的大型連鎖飯店坦言...

救護量連年居高市第一…鳳山消防分隊最操 規畫另增分隊

高雄市消防局緊急救護量，連年由鳳山、苓雅、新興3支消防分隊居前3名，鳳山分隊更在近3年逐年上升，平均單日逾200件，是消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。