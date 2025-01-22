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確保交通順暢 高雄春節期間全市禁道路施工

中央社／ 高雄22日電

為維護春節及元宵期間交通順暢，高雄市政府工務局今天表示，自1月25日至2月2日，以及2月11日至12日，共11天，除了緊急搶修施工案件外，禁止管線單位道路施工。

工務局今天表示，高雄市自1月25日至2月2日（除夕前3天至大年初五）及2月11日至12日（元宵節前1天至元宵節當天）共11天，除了緊急搶修施工案件外，禁止管線單位道路施工。

工務局要求各管線單位就所轄道路上管線工程，要妥善檢視工區安全維護，降低工程造成的交通衝擊。

工務局也督促包商做好安全維護措施，包含工程圍籬設置、交通警示配置及替代路線規劃等作業，並指派專人自主加強工區道路巡檢，以確保工區周遭路面平整。

工務局挖管中心今天發布新聞稿表示，挖管中心春節期間不打烊，全年365天24小時均有專人值班，負責通報受理緊急管挖施工事件（07）2626888，維護市民安全，挖管中心也會派員加強工地巡檢，維護路安。

元宵節 春節 高雄市

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