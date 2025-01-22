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高雄市土木技師公會支援地震評估 玉井14棟建築列危險

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市土木技師公會協助台南地震受損戶建物評估，希望過年前完成玉井區所有受損戶的緊急評估工作。圖／高雄市土木技師公會提供
高雄市土木技師公會協助台南地震受損戶建物評估，希望過年前完成玉井區所有受損戶的緊急評估工作。圖／高雄市土木技師公會提供

昨天嘉義大埔發生50年來規模最大的6.4級地震，高雄市土木技師公會50位技師進行震後建物緊急評估，總計完成102戶的震後建物緊急評估，尚有178戶待評估，其中黃單需修繕及紅單危險建築皆為14戶。

台南市楠西區、玉井區，以及嘉義縣大埔鄉等區域受損嚴重，受中華民國土木技師公會全國聯合會理事長施義芳緊急指派，高雄市土木技師公會支援台南市土木技師公會台南市玉井區救災。

土木技師公會表示，截至1月21日晚上，已出動約50位土木技師進行震後建物緊急評估，其中玉井區一棟六層樓華廈因梁柱嚴重損毀，現場已立即進行鋼柱支撐作業外，目前通報受損總計約280戶，其中102戶已完成震後建物緊急評估，黃單（需修繕）14戶，紅單（危險建築）14戶，牆面受損但結構安全74戶，總計完成102戶的震後建物緊急評估，尚有178戶待評估。

為確保災民安心過年，高雄市土木技師公會理事長陳存永指示全體會員， 今天起加大土木技師動員力度，希望過年前完成玉井區所有受損戶的震後建物緊急評估工作。

台南 建物 高雄市

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