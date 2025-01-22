馬祖海纜斷裂 連江縣府應變通訊暫穩、民眾反映網速不佳

連接馬祖與台灣本島的兩條海底電纜「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」分別在本月15日下午1時36分與今天凌晨5時34分斷裂，導致網路通訊受到影響，雖然馬祖的基本通訊暫未中斷，但網路速率顯著減慢，連江縣長王忠銘坦言，「每次碰到這種的事情，我們也很無奈。」，呼籲中央加強跨海通訊基礎設施的韌性，以避免類似情況發生。

王忠銘表示，此次電纜斷裂發生於桃園外海，而非馬祖端，目前馬祖的基本通訊仍然正常，手機通話與LINE基本功能能夠使用，但網路速度時快時慢，對於視訊會議等高需求應用而言，穩定性不足。

王忠銘提到，在上次海纜斷裂事件後，中華電信有協助建置台馬微波系統，該系統由4套設備構成，每套容量2.5Gbps，總頻寬達10Gbps，可滿足馬祖8.5Gbps的尖峰需求。微波設備的運行確保了此次基本通訊的穩定，但仍無法完全取代海纜的高速與穩定傳輸能力。

此外，王忠銘表示，低軌衛星系統在此次事故中發揮了輔助作用，確保縣府在進行視訊會議與處理相關事務時不受影響。但他坦言，「每次發生這樣的事情，我們也很無奈。」

馬祖居民陳聲魁表示，雖然手機顯示5G訊號且通話功能正常，但網路使用體驗並不理想，LINE語音通話時好時壞，部分居民在高需求數據傳輸中經常遭遇延遲和中斷。

劉姓居民指出，使用固定網路的影響較小，但浮動IP用戶感受明顯，尤其是學生放假在家使用網路時，都在說，速度比平常慢了不少。此外，南竿某7-11店長也反映，店內結帳系統受網路影響時常連不上，導致部分客人等不耐煩後離開，對商業運作造成困擾。