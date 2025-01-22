快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

吉伊卡哇25日愛河灣登場 文化遊艇IP船班貼身欣賞

中央社／ 高雄22日電

高雄今年冬天推出超人氣IP吉伊卡哇「冬日遊樂園」，活動25日至2月16日在愛河灣登場；市府趁勢推出限量「文化遊艇IP活動船班」，即起開放預訂，現場可兌換吉伊卡哇限量貼紙。

高雄市政府文化局表示，「2025 KaohsiungWonderland冬日遊樂園」活動將於1月25日至2月16日，在愛河灣登場，為期23天，「文化遊艇IP活動船班」即日起開放預訂，購票者可現場兌換IP限量貼紙；船班並結合福華大飯店及萬豪酒店推出超值住宿套票，並附贈限定版IP一卡通。

文化局長王文翠表示，市府今年在愛河灣打造冬日遊樂園主展區，結合多項遊樂設施、主題氣墊樂園、親子互動表演，還有創意市集；文化局推出的「文化遊艇IP活動船班」可讓民眾近距離欣賞吉伊卡哇，不僅能與角色們海上合影，還可欣賞高雄港灣迷人風光。

文化局指出，「文化遊艇IP活動船班」全程約50分鐘，從海上不同視角探索高雄港灣美景，體驗冬日城市獨特魅力；船上提供專業導覽，沿途經香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等地標性景點，船班票價一人499元，購票即可獲贈限量「IP貼紙」一組。

此外，文化局與高雄福華大飯店、高雄萬豪酒店及高鐵假期合作推出「訂房+交通+遊艇船班」超值套票，前300名訂購套票者可獲贈限量「IP一卡通」，數量有限。

文化局在春節期間規劃通往紅毛港文化園區的專屬航線，農曆初一至初五，紅毛港文化園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動內容涵蓋闖關集章、傳統童玩體驗、街頭藝人表演及有獎問答，參與者還有機會獲得古早味玩具。

愛河 文化局 遊艇

延伸閱讀

博愛特區冒27層商辦遭批破壞地景 北巿文化局：退回再審

告五人代言高雄燈會 吉伊卡哇25日超跑遊艇迎領入港

台南魚頭君水上氣偶展 搭遊艇拍照沉浸運河文化

超跑遊艇進駐高雄愛河灣 遭投訴讓無駕照乘客開船「危險」

相關新聞

海纜全數斷裂...網路通訊靠微波支撐 馬祖居民抱怨連連

馬祖與台灣本島的通訊遭遇重大危機，「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」分別在前天與今日斷裂，導致馬祖地區與台灣的網路聯繫中...

高雄市土木技師公會支援地震評估 玉井14棟建築列危險

昨天嘉義大埔發生50年來規模最大的6.4級地震，高雄市土木技師公會50位技師進行震後建物緊急評估，總計完成102戶的震後...

馬祖海纜斷裂 連江縣府應變通訊暫穩、民眾反映網速不佳

連接馬祖與台灣本島的兩條海底電纜「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」分別在本月15日下午1時36分與今天凌晨5時34分斷裂...

曖曖內含光 大鵬灣夜光雕塑「雲光島」不用電就能發光

大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，日夜各有不同的美，更兼具永續環境的目...

墾丁春節飯店訂房衰退多 公教會館BOT逆風試營運

觀光署上月26日統計春節國旅整體旅宿業訂房率僅36.65%，屏東墾丁是本島僅次花蓮的第2慘，墾丁指標性的大型連鎖飯店坦言...

救護量連年居高市第一…鳳山消防分隊最操 規畫另增分隊

高雄市消防局緊急救護量，連年由鳳山、苓雅、新興3支消防分隊居前3名，鳳山分隊更在近3年逐年上升，平均單日逾200件，是消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。