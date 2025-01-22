海纜全數斷裂...網路通訊靠微波支撐 馬祖居民抱怨連連

馬祖與台灣本島的通訊遭遇重大危機，「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」分別在前天與今日斷裂，導致馬祖地區與台灣的網路聯繫中斷，民眾發現網路斷線，不少都抱怨手機降為4G，也無法連結網站，電腦連線網站時好時斷，通訊中斷影響居民生活及工作，許多民眾抱怨連連。為應對突發狀況，中華電信緊急啟用備援微波設備，努力將影響降至最低。

據了解，由於海底電纜受損，馬祖目前依賴中華電信啟用的備援微波設備提供通訊服務，該設備頻寬僅有10.6G，雖能滿足基礎需求，但傳輸能力遠不及海底電纜。中華電信指出，這一臨時解決方案將優先保障馬祖居民的語音通話及簡訊服務，網路連線的穩定性和速度可能受到一定程度影響。

中華電信已加強監控微波設備運行狀況，並表示將持續改善通訊服務，以降低對當地居民生活和工作的影響。同時，有關單位正全力調查電纜斷裂原因，目前尚無明確結論，初步懷疑與附近海域船隻活動有關。

針對此次事件，連江縣籍立委陳雪生已第一時間向中華電信了解當前通訊狀況及備援措施運作。他指出，海纜修復工作進度緩慢，目前僅有一艘維修船可供使用，而該船需在1月底先進行例行維修，預計完成後才能前往斷裂點展開修復作業。陳雪生強調，他將持續關注修復進程，並督促相關部會加快作業，全力捍衛馬祖居民的通訊權益。

據了解，馬祖地區的海底電纜過去已有多次斷裂記錄，去年2月，兩條電纜曾因疑似遭到大陸船隻拖曳而全數中斷，導致全島近一周無法通訊，修復過程漫長，通訊穩定性直到數月後才逐漸恢復，本次事故再度凸顯了海底電纜的脆弱性及對馬祖通訊安全的影響。