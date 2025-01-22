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曖曖內含光 大鵬灣夜光雕塑「雲光島」不用電就能發光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，白天為親子遊玩休憩區。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，白天為親子遊玩休憩區。圖／鵬管處提供

大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，日夜各有不同的美，更兼具永續環境的目標。鵬管處示，除了雲光島外，青洲灣春節期間也有10座沙雕藝術展出，夜間亦會打光，歡迎大家夜訪青洲灣。

雲光島是由藝術家陳昱良設計，他說發想來自東港迎王平安祭典，以人們「為故鄉祈福的文化」作為起頭，帶入地方特色和永續意向，延伸為虛擬童趣故事和角色，以公共藝術呈現故事，傳達對人類與環境未來共好的期許和祝福。

雲光島設置於大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林下，設定四座類似「雲島」的載體，有著各自的主題與島主，利用故事帶領大家認識東港，邀請走訪遊玩，也隱喻東港民間對於深度旅遊、海洋守護、永續漁業、友善農業的深耕。

最特別的是，雲光島使用特殊材料，能吸收太陽光能，晚上不插電就能發光，達到永續環境的目標。白天作為親子遊玩的休憩區，夜間成為自體發光的裝置藝術外，民眾還能利用手機體驗「用光許願」，可胍願望傳遞星空化為祝福。

鵬管處指出，除了有新地標「雲光島」外，至2月12日還舉辦青洲灣派對活動，有多座國內外沙雕大師打造的沙雕，夜間也會打上燈光，讓遊客到此感受日夜不同的文藝氣息。相關資訊可上「大鵬灣國家風景區管理處臉書粉專」。

大鵬灣國家風景區青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，夜間為自體發光的裝置藝術。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，夜間為自體發光的裝置藝術。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，白天為親子遊玩休憩區。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，白天為親子遊玩休憩區。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，夜間為自體發光的裝置藝術。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，夜間為自體發光的裝置藝術。圖／鵬管處提供

大鵬灣 東港 永續

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