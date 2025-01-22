曖曖內含光 大鵬灣夜光雕塑「雲光島」不用電就能發光
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，日夜各有不同的美，更兼具永續環境的目標。鵬管處示，除了雲光島外，青洲灣春節期間也有10座沙雕藝術展出，夜間亦會打光，歡迎大家夜訪青洲灣。
雲光島是由藝術家陳昱良設計，他說發想來自東港迎王平安祭典，以人們「為故鄉祈福的文化」作為起頭，帶入地方特色和永續意向，延伸為虛擬童趣故事和角色，以公共藝術呈現故事，傳達對人類與環境未來共好的期許和祝福。
雲光島設置於大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林下，設定四座類似「雲島」的載體，有著各自的主題與島主，利用故事帶領大家認識東港，邀請走訪遊玩，也隱喻東港民間對於深度旅遊、海洋守護、永續漁業、友善農業的深耕。
最特別的是，雲光島使用特殊材料，能吸收太陽光能，晚上不插電就能發光，達到永續環境的目標。白天作為親子遊玩的休憩區，夜間成為自體發光的裝置藝術外，民眾還能利用手機體驗「用光許願」，可胍願望傳遞星空化為祝福。
鵬管處指出，除了有新地標「雲光島」外，至2月12日還舉辦青洲灣派對活動，有多座國內外沙雕大師打造的沙雕，夜間也會打上燈光，讓遊客到此感受日夜不同的文藝氣息。相關資訊可上「大鵬灣國家風景區管理處臉書粉專」。
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