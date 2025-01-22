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金門廈門煙火同步慶新春 29日點亮兩岸夜空

中央社／ 金門22日電

金廈兩岸自2007年起同步施放春節煙火，至今已第19年，今年將在29日登場，金門縣府觀光處表示，隨小三通復航，盼兩岸人民間的友誼更深厚，共同迎接新年希望與光明。

金廈兩岸同步施放春節煙火自2007年起至今已是第19年，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停小三通航線期間，煙火施放也未暫停，今年將在29日於烈嶼上林將軍廟前出海口與廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步施放煙火。

觀光處透過新聞稿表示，29日晚間6時30分起是暖場音樂表演及戰鼓舞獅開場，現場也安排有熱飲供民眾享用，晚間8時至8時30分，將開始隔海同步施放煙火；此次煙火秀以「春曉」、「家安」、「共融」、「煙清」4篇章呈現，歷時30分鐘焰火將交錯點亮金廈夜空，為新春增添年味。

觀光處表示，金廈兩岸同步施放春節煙火活動由廈門市台商投資企業協會出資，金門縣政府統籌辦理，而隨小三通復航，盼兩岸人民間的友誼更加深厚，共同迎接新年希望與光明。

觀光處也提醒，當天活動務必注意人身及交通安全，且煙火施放當晚，周遭海域350公尺範圍內為管制區，請漁民當天晚間6時起避免駛入；如有大眾運輸交通需求，29日下午5時45分、6時、6時30分提供金城車站至上林村將軍廟接駁服務，回程則自晚間8時40分起陸續發車，依序停靠金城車站、山外車站及沙美車站。

小三通 春節 金門

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