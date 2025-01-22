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救護量連年居高市第一…鳳山消防分隊最操 規畫另增分隊

聯合報／ 記者林保光／高雄報導
高雄市鳳山消防分隊救護量，幾乎年年最多。記者林保光／攝影
高雄市鳳山消防分隊救護量，幾乎年年最多。記者林保光／攝影

高雄市消防局緊急救護量，連年由鳳山、苓雅、新興3支消防分隊居前3名，鳳山分隊更在近3年逐年上升，平均單日逾200件，是消防隊員口中「最操的分隊」，救護案件包羅萬象，市府規畫在鳳山區增設另支分隊，預計2年成軍，緩解鳳山分隊的高額救護量。

據消防局統計，近3年鳳山、苓雅、新興等3支分隊的緊急救護案件，占居前3名；鳳山分隊的救護件數，由2022年7910件、2023年8101件，直到去年未轉緩，上升至8258件，單支分隊的救護量，比第六大隊內門、旗山、美濃、衫林、甲仙5支分隊的總和還多。

鳳山分隊年年救護量第一，苓雅分隊去年7917件仍排第二，新興分隊去年7211件續居第三，救護件數排名沒改變過。

據悉，鳳山區人口數35萬6500多人，是高雄市人口數最多的行政區，將來小港區大林蒲遷村到鳳山區，人口將增長1萬7000多人，救護量勢必上升。

消防隊員直呼，一晚出勤10多趟很平常，是「最操」分隊，只有新進或外地調來高雄的消防員，才會填來鳳山。

消防局表示，因應大林蒲遷村，鳳山區人口驟增，2022年已規畫在鳳山區增加1支消防分隊，將在鳳山區中崙三路新建消防分隊廳舍，經費由經濟部「新材料循環產業園區設置計畫」報編補助款施工，預計2年內成軍，以緩解鳳山分隊的救護量。

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