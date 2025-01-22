高市濫用救護車 習慣改不了？

高雄市消防救護車收費制度上路11年，市民把救護車當「小黃」習慣改不了，有人連牙痛也叫救護車，民代希望加強宣導降低案量。消防局統計，前年裁罰52件，去年27件，每案裁罰1700元，救護車被當免費計程車高居榜首，另有「酗酒路倒醉客」和「指定遠送醫院」的裁罰件數也不少。

高雄救護車出勤案件持續增加，前年15.6萬件，去年破16萬件。為避免民眾濫用資源，2013年7月開始實施消防救護車收費辦法，針對指定送往非就近適當的急救責任醫院、到院後直接去門診，以及經醫院急診檢傷分類為第四、第五級的非緊急傷病患者開立「服務費繳款書」。

消防局統計，近3年開立不當使用消防救護車繳款書案件，2022年17件、2023年52件、去年27件；民眾濫用救護車的情形，以「將救護車當作免費計程車使用」、「酗酒路倒醉客」和「指定遠送醫院」3種樣態為最大宗。

議員邱于軒表示，社會民智已開，理論上濫叫救護車的開罰件數應該減少，但消防局今年針對罰單的歲入預算卻不減反增，難道是使用態樣有增加，或是對高雄市民沒有信心，希望透過宣導，讓社會大眾更珍惜救護資源。

消防局長王志平表示，救護案件增加，同仁負擔更大，不以開單為目的，主要用意是遏止民眾惡意把救護車當計程車使用，會再加強宣導。