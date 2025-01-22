墾丁春節飯店訂房衰退多 公教會館BOT逆風試營運

觀光署上月26日統計春節國旅整體旅宿業訂房率僅36.65%，屏東墾丁是本島僅次花蓮的第2慘，墾丁指標性的大型連鎖飯店坦言近兩年衰退很多，不過有旅宿業者逆風插旗，改建墾丁公教會館，為多年沒有新旅宿品牌進駐的墾丁注入新活力。

國人瘋出國，國內旅遊成重災區，原本業者期待春節帶來人潮，但墾丁訂房率普遍衰退。墾丁福華飯店總經理張積光分析，今年春節9天假期，方便國人出國也影響國旅，目前飯店訂房率約5至6成，與去年相比衰退1成，9天假期僅初一至初四訂房量高，假期頭尾量體差很大。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽有感而發，過去因擔心訂不到房，須提早搶訂，現在卻是假期快到了才下訂，主因是整體的房宿數量比以前多很多，遊客不怕訂不到。

恆春陳姓民宿業者直言，民宿量體小，感受不如大飯店深刻，但仍可感受到恆春半島整體人潮變少，不如往年過節熱鬧。

墾丁訂房率下滑，也有業者逆風插旗，由墾丁公教會館BOT招商改建而成的Hotel dùa Kenting，即日起開幕試營運，規畫127間房間，可提供254人住宿，另有餐飲、會議及婚禮等服務，讓墾丁暌違25年，再次迎來大型飯店開幕。

旅館業者、聯上企業董事長蘇永義說，近來國旅低迷，旅遊業有高低起伏，墾丁先天條件優良，在這時間點開幕絕對有信心，一定做到最好，希望帶動一波人潮。

縣長周春米昨出席開幕典禮時說，墾丁有最美的風景、豐富的生態與文化，卻遭網路負面訊息抨擊，縣府已展開多項改善工作，如墾丁大街設置標線型人行道，啟用落山風風景特定區4大旅遊服務場館等，繼續行銷恆春半島。