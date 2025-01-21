屏東市大武營市地重劃標售 每坪最高46萬元
屏東縣政府地政處今日辦理屏東市大武營市地重劃抵費地標售，共2標2筆土地，標售總底價約為6.5億餘元，標售總金額約為10億餘元，平均溢價率67.2%，得標者為屏東知名建商中洲建設及一名企業主，顯然建商對於屏東的前景相當看好。
此次2筆土地共吸引9組人馬競標，其中大武營段7地號土地，位於榮總東路及建國路約1060.51坪的住宅區土地，由一名企業主以總價約4.87億餘元得標，標出每坪46萬元，溢價率70.5%為本次最高。
10地號土地位於榮總南路旁約1398.76坪住宅區土地，由屏東知名建商中洲建設以總價5億3166.6萬元，每坪約38萬元得標。該地緊鄰永大共融公園，環境優美，生活機能完善。
縣府地政處表示，大武營市地地重劃區地處屏東市門戶位置，毗鄰屏東榮民總醫院，區內有8公頃大面積公園、停車場及開放空間，並緊鄰永大共融公園、武昌公園，公共設施完備，且原航空特戰指揮部的歷史建築業經縣府修護保存及活化再利用，生活機能相當優越，是屏東縣安居樂業指標性地區。
地方業者分析，屏東在地建商對屏東整體市場有深入了解，才能精準評估土地價值，並以合理價格投標，相比外地建商策略保守，更有優勢。這也反映出在地建商對屏東未來發展的信心，以及對區域房地產市場的樂觀預期。
地政處表示，此次標售收入將優先償還縣府先行代墊開發所需工程費用及貸款利息，盈餘再挹注該區公共建設，提升當地市民生活品質。也希望得標人善用土地資源，依土地使用管制規定規畫優質建設。
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