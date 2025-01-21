屏東市大武營市地重劃標售 每坪最高46萬元

屏東縣政府地政處今日辦理屏東市大武營市地重劃抵費地標售，共2標2筆土地，標售總底價約為6.5億餘元，標售總金額約為10億餘元，平均溢價率67.2%，得標者為屏東知名建商中洲建設及一名企業主，顯然建商對於屏東的前景相當看好。

此次2筆土地共吸引9組人馬競標，其中大武營段7地號土地，位於榮總東路及建國路約1060.51坪的住宅區土地，由一名企業主以總價約4.87億餘元得標，標出每坪46萬元，溢價率70.5%為本次最高。

10地號土地位於榮總南路旁約1398.76坪住宅區土地，由屏東知名建商中洲建設以總價5億3166.6萬元，每坪約38萬元得標。該地緊鄰永大共融公園，環境優美，生活機能完善。

縣府地政處表示，大武營市地地重劃區地處屏東市門戶位置，毗鄰屏東榮民總醫院，區內有8公頃大面積公園、停車場及開放空間，並緊鄰永大共融公園、武昌公園，公共設施完備，且原航空特戰指揮部的歷史建築業經縣府修護保存及活化再利用，生活機能相當優越，是屏東縣安居樂業指標性地區。

地方業者分析，屏東在地建商對屏東整體市場有深入了解，才能精準評估土地價值，並以合理價格投標，相比外地建商策略保守，更有優勢。這也反映出在地建商對屏東未來發展的信心，以及對區域房地產市場的樂觀預期。