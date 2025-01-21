高雄燈會聯名吉伊卡哇提燈喊價近千元 遭質疑「燈籠之亂」

2025高雄燈會聯名日本知名IP吉伊卡哇，高雄市國小以下學童，每人均可獲得一盞免費提燈，昨天第一波發放之後，不少家長拿出來兜售受，網路出現交易熱潮，轉賣價300元至500元，甚至有幼兒園老師發現，已喊到900元天價。議員邱于軒直呼市府造成燈籠之亂，造福黃牛好過年。

吉伊卡哇小提燈受歡迎，這兩天已有不少家長上網發文兜售。議員邱于軒說，「吉伊卡哇」（Chiikawa）在孩子間很流行，高雄燈會免費發放的造型燈籠詢問度也超高。

邱于軒表示，市府很會飢餓行銷，昨天第一波發放國小以下的小朋友一人一個，連帶許多沒拿到或外縣市的朋友，紛紛打來詢問，無奈議員配合市府發放時間，要等到2月3日以後才拿得到。

邱也說，市場機制就是有需求就有商機，之前才出現有人要招募工讀生到國小校門口拿零食或飲品與小朋友交換燈籠，現在網路上更赫然出現一個300至500元的高價轉賣，奉勸市府還是重新檢討發放機制，能早發就早發，要不然只是助長黃牛行徑，美意被扭曲造成「燈籠之亂」。