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澎湖元宵乞龜文化 蕭副總統體驗捏陶土肪片龜

中央社／ 澎湖縣21日電

副總統蕭美琴今天參加澎湖文化局舉辦「捏陶龜好運來」元宵節系列活動，與小朋友們一同體驗捏陶土肪片龜，展現對傳統文化傳承的重視，期盼能吸引遊客體驗在地文化之美。

蕭副總統今天到澎湖，除代表總統賴清德關心在澎湖偏遠離島服務的海巡人員外，並在澎湖縣長陳光復及文化局長陳鈺雲陪同下，參加「捏陶龜好運來」元宵節系列活動。

陳光復說，澎湖元宵節素有「新正玩三天、上元玩三暝」的傳統，其中最具特色的乞龜文化已延續百餘年。從早期的肪片龜，演變至今日的米龜、黃金龜、錢幣龜等多元形式，一直是澎湖重要的文化象徵，元宵乞龜的盛況比過年還熱鬧，目前正積極推動將乞龜文化登錄為無形文化資產民俗類，以永續傳承。

蕭副總統表示，在傳統文化習俗中，除了「龍」和「鳳」之外，「龜」也是吉祥的生物，象徵著平安「龜」來。而元宵乞龜在澎湖有百年的傳統，也是觀光非常重要的一環，期盼讓更多人了解澎湖的多樣魅力，吸引遊客體驗在地文化之美。

蕭副總統表示，賴總統非常關心0到6歲的幼兒成長與照顧，希望透過各種支持政策，讓更多家庭能夠放心生養，讓孩子能平安成長、健康快樂，並擁有多元且豐富的學習機會。澎湖擁有豐富的在地文化與特色，很高興看到縣政府舉辦這樣的活動，讓小朋友從小了解自己的家鄉，認識「平安龜」的由來，感受這份珍貴的文化傳承。

澎湖文化局今年元宵節規劃有「捏陶龜好運來」元宵節系列活動，邀請陶藝師呂翊菁現場指導小朋友捏製肪片龜，藉由親手捏製的過程，讓下一代更了解在地文化的內涵，接下來為「2025 like澎湖 嶼龜同行」元宵乞龜集章活動，串聯24家廟宇推出集章摸彩的跑廟活動暖身。

元宵節 朋友 澎湖縣

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