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連江地檢署與更生會入監關懷 為受刑人送暖

中央社／ 連江縣21日電

法務部矯正署金門監獄連江分監為全台最迷你監獄，目前僅14位受刑人。連江地檢署與福建更生保護會日前舉辦入監關懷活動，送上棉被等物資，幫助受刑人度過馬祖寒冬。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，馬祖位處國之北疆，冬季氣溫寒冷，而農曆春節將近，為讓受刑人感受社會關懷，期待他們更生回歸社會，並於矯正業務展現司法柔性力量，連江地檢署攜手福建更生保護會連江辦事處，共同舉辦「寒冬送暖」入監關懷活動。

連江地檢署由檢察長林彥良代表，福建更生保護會則由董事張龍德、陳國禮，主任陳惠萍代表，與更生輔導志工們共同進入法務部矯正署金門監獄連江分監，致贈受刑人蘋果，以及保暖用的棉被、針織毛帽、熱水壺等，協助受刑人抵擋馬祖寒冬，過個好年。

檢察長林彥良除對受刑人傳達各界關懷與支持外，也期勉受刑人把握在監期間，調整與充實自己，與其他受刑人間相處愉快，平安服滿刑期，早日與家人朋友們相聚。

受刑人 福建 馬祖

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