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金門縣長陳福海春節慰問大同之家 長輩笑說要常來才有紅包領

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今天前往大同之家慰問，他提前向長輩們拜年，並溫暖的說，全金門的老人家就像是他的「爸爸媽媽」，令在場長輩倍感溫馨。一位長輩幽默回應，「縣長要常來，我們才有紅包拿」，現場笑聲不斷。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天前往大同之家慰問，他提前向長輩們拜年，並溫暖的說，全金門的老人家就像是他的「爸爸媽媽」，令在場長輩倍感溫馨。一位長輩幽默回應，「縣長要常來，我們才有紅包拿」，現場笑聲不斷。記者蔡家蓁／攝影

農曆春節將至，金門縣長陳福海今天前往大同之家慰問，提前向長輩拜年，陳福海說，全金門的老人家就像是他的「爸爸媽媽」，令在場長輩倍感溫馨。一位長輩幽默回應，「縣長要常來，我們才有紅包拿」，現場笑聲不斷，氣氛十分融洽。

陳福海於下午16點偕同社會處處長黃雅芬、副處長王茲繐等人，先後走訪大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園等地，向住民們拜早年並致贈加菜金與春節慰問金，送上新春祝福與關懷，現場氣氛溫馨融洽，洋溢著佳節歡慶的喜悅。

陳福海一行人首站來到大同之家，向長輩們問安並親切祝賀「新年快樂」，受到大同之家主任王麗娟等人的熱烈歡迎，連前主任盧根陣也「回娘家」向長輩致意。

陳福海表示，所有金門長輩都是他的爸爸媽媽，縣府團隊「顧老顧幼」，他提到，以前軍管時代很辛苦，那時代的艱辛，到現在安定繁榮，這都要感謝歷任縣長，他也透露，縣府一年的現金福利，要發放20億元，這些錢都是縣府歷任縣長所累積，希望讓老人健康、有尊嚴。

「住在大同之家有舒服嗎？」陳福海詢問老人家，他也說，許多人排隊等著入住，他也要求，縣府社會處要把環境營造更好，大同之家的同仁，也要把裡面的長輩當成自己的父母照顧好，大家都要感恩珍惜，他說今天凌晨的地震，台灣有些地方災情嚴重，金門是福地，都很平安，他也祝福長輩身體健康甲百二。

陳福海也說，有很多子弟都在台灣消防局上班，他也聯絡各縣市長，希望讓金門孩子回到金門，為地方服務也照顧父母親，公務員如可回到金門服務順便盡孝道，一路走來希望年輕人回來有更好發展；但現在兩岸不確定，年輕人願意來金門有點難，他與縣府團隊也要年輕人免擔心，會幫忙照顧老人家，顧老顧幼就是要減輕年輕人負擔。

社會處則表示，春節慰問活動的初衷在於傳遞金門縣政府對弱勢族群的關懷，也希望藉此拋磚引玉，鼓勵社會各界提供更多支持，攜手創造一個充滿溫暖與愛的社會環境，讓「矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」的幸福願景成為現實。

農曆春節將至，金門縣長陳福海今天前往大同之家慰問，提前向長輩們拜年，他也逐一發送紅包給長輩，讓老人家笑開懷。記者蔡家蓁／攝影
農曆春節將至，金門縣長陳福海今天前往大同之家慰問，提前向長輩們拜年，他也逐一發送紅包給長輩，讓老人家笑開懷。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天前往大同之家慰問，提前向長輩們拜年，受到長輩們的熱情掌聲歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天前往大同之家慰問，提前向長輩們拜年，受到長輩們的熱情掌聲歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海(左）今天前往大同之家慰問，他也特別介紹新任主任王麗娟，並稱讚她會表現的比以前幾位還要好。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海(左）今天前往大同之家慰問，他也特別介紹新任主任王麗娟，並稱讚她會表現的比以前幾位還要好。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左三）今天前往大同之家慰問，提前向長輩們拜年，他也頒發加菜金要給老人家加菜，由主任王麗娟（右四）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左三）今天前往大同之家慰問，提前向長輩們拜年，他也頒發加菜金要給老人家加菜，由主任王麗娟（右四）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

金門 長輩 陳福海

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