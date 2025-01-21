好消息！今年5月起 42萬高雄人可少繳房屋稅

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聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會今天下午審查「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正案，單一自住稅率由1.2％降為1％，全市約有42萬人可減稅。記者徐白櫻／攝影
高市議會今天下午審查「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正案，單一自住稅率由1.2％降為1％，全市約有42萬人可減稅。記者徐白櫻／攝影

配合中央修法，高雄市「高雄市房屋稅徵收自治條例」草案今天在議會三讀通過，全台僅持有一戶自住房屋，且房屋現值低於一定金額的民眾，稅率由1.2％降至1％，另非自住住家用房屋改採「全國歸戶」計算，預估全市42萬名自住房屋所有人享降稅優惠。

高市議會今天下午討論「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正案，藍綠議員一致支持下完成三讀。財政局表示，去年7月1日實施，今年5月開徵，落實居住正義並合理化房屋稅負。

財政局解釋，高雄市房屋稅徵收自治條例有三大修正重點，第一、單一自住稅率由1.2％降為1％，在全台僅持有一戶自住房屋，且房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2％降至1％，預估會有42 萬人受惠。財政局強調，尚未設立戶籍的屋主，一定要在今年3月24日前將戶籍遷入，才適用優惠稅率。

第二、非自住住家用房屋課徵稅率部分，出租申報租賃所得達租金標準或繼承取得之共有房屋，按全國總持有應稅房屋戶數課徵房屋稅，4戶以內每戶1.5％，5至6戶每戶2％，7戶以上每戶2.4％。

起造人待銷售房屋按持有期間課徵房屋稅，起課1年以內每戶2％，1至2年每戶2.4％，2至4年每戶3.6％，4至5年每戶4.2％，超過5年每戶4.8％。此外，上述房屋類型以外之房屋，按全國總持有應稅房屋戶數課徵房屋稅，2戶以內每戶3.2％；3至4戶每戶3.8％；5至6戶每戶4.2％；7戶以上每戶4.8％。

第三、其他特定房屋，如供住家使用之公有房屋、勞工宿舍、包租代管及共同共有房屋等12類房屋，不納入全國總持有戶數計算，屬出租申報租賃所得達租金標準或繼承取得共有者，為單一稅率1.5％，其餘則按2.0％課徵。

財政局長陳勇勝表示，高市府推動房屋稅差別稅率2.0，本次修正重點以住家用房屋稅稅率為主，朝「自住減稅、多屋增稅」的方向修訂，感謝議會支持。

戶籍 房屋 高雄市

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