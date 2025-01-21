高市議會通過房屋稅新制 估42萬自住戶可減稅

配合中央房屋稅條例修正，調整房屋稅制，高市議會今天三讀通過「高雄市房屋稅徵收自治條例」等自治條例修正案，預計將有42萬名自住房屋所有人享有降稅優惠。

修正案經過法規委員會審查後，今天由議長康裕成主持二、三讀審議程序，獲得在場議員不分藍綠，一致支持，由康裕成敲槌完成三讀。新制將自今年7月1日起實施，市府財政局預計於2月底前完成修正作業。

高市議會表示，此次修法重點著眼3大面向，包含單一自住房屋減稅、多屋持有者合理加稅及鼓勵空屋釋出。希望在保障自住需求時，促進市場健康發展。

在單一自住房屋稅率降低方面，在全台僅持有1戶自住房屋，且房屋現值低於一定金額的民眾，稅率將由1.2%降至1%。

另外針對多屋族增稅，非自住住家用房屋將改採「全國歸戶」計算，依中央法規稅率調整為2%至4.8%，且採差別稅率課徵，如全台持有5戶房屋未有效利用者，所有房屋將按4.2%稅率課徵，藉此提高多屋族持有成本。

此外，調整建商餘屋稅率在合理銷售期間2年內可適用較低的2%至3.6%稅率，以鼓勵建商加速釋出房屋，增加市場供給。